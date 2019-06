App4Italy. La recensione del giorno, DreamLab

Il concetto alla base di DreamLab è molto semplice: sfruttare la potenza di calcolo degli smartphone, inutilizzata durante la notte, per contribuire alla lotta contro il cancro. Ecco come.

Immagina se potessi contribuire alla ricerca sul cancro; da casa, senza nessuno sforzo; mentre dormi. Ecco, tutto questo è possibile con DreamLab.

L’app, originariamente realizzata dalla Fondazione Vodafone Australia insieme a The Garvan Institute, è arrivata da poco anche in Italia, in collaborazione con Fondazione AIRC, che da oltre cinquant’anni si occupa di promuovere e finanziare nel nostro paese la ricerca per la cura del cancro.

Il concetto alla base di DreamLab è molto semplice: sfruttare la potenza di calcolo degli smartphone, inutilizzata durante la notte, per contribuire alla lotta contro il cancro. Il procedimento non richiede alcuno sforzo: il telefono, collegato all’alimentatore di corrente e a una rete internet, scarica alcuni pacchetti di dati, li analizza e restituisce elaborati.

Lo sforzo richiesto all’utente è minimo e il risultato degno di nota. Inoltre, più utenti scelgono di aderire al progetto, più velocemente la ricerca sul progetto 3D Genoma viene completato. L’approccio del calcolo distribuito permette di velocizzare notevolmente le tempistiche di analisi dei dati, fornendo un contributo concreto e di grande importanza.

Uno dei principali problemi della ricerca, infatti, è costituito dalle lunghe tempistiche richieste per il completamento delle operazioni. In questo caso, l’obiettivo è studiare nel dettaglio la struttura e le mutazioni genetiche del DNA delle persone affette da neoplasie.

L’obiettivo è ottenere analisi avanzate che permettano di capire quali mutazioni sono rilevanti per la prognosi e, di conseguenza, elaborare la terapia più corretta.

La vera forza di questa App è la collaborazione: più persone contribuiscono, più velocemente il progetto viene realizzato. Ad esempio, l’obiettivo stabilito nel progetto è di realizzare 117.000 ore di calcolo su smartphone, riducendo di ben 30 volte le tempistiche richieste a un solo computer con un processore a 8 core che lavori senza sosta.

Per i clienti Vodafone l’utilizzo dell’App non consuma traffico, mentre tutti gli altri utenti possono stabilire un limite di traffico mensile da destinare al progetto. L’App è disponibile per Android 5.0 e successivi e iOS 11.0 e successivi.

