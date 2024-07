Wimbledon, gli ascolti Sky per la finale Paolini-Krejcikova

La diretta su Sky Sport seguita da 1 milione 54 mila spettatori medi complessivi in total audience.

Ottimi ascolti per la finale del singolo femminile di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, in diretta ieri, sabato 13 luglio, dalle 15.09 su Sky Sport. Il match ha raggiunto 1 milione 54 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 675 mila contatti unici**, con il 9,7% di share tv.

Lo studio pre partita ha mediato 124 mila spettatori**, il post 150 mila spettatori medi**. Sugli account social ufficiali di Sky Sport e Sky Sport Tennis, 209 mila interazioni e oltre 3 milioni di video views.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz