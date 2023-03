WiFi4EU, le nuove installazioni Lepida in tutta l’Emilia Romagna

Lepida ha installato nei comuni della Regione Emilia-Romagna oltre 120 Access Point di WIFI4EU presso i punti strategici come scuole, aree gioco, biblioteche, circoli culturali, piazze e altri siti di importanza pubblica.

Viaggiare in Europa senza preoccuparsi della connessione Internet, raggiungere le mete turistiche più famose o i posti più remoti e constatare che il proprio smartphone si è connesso in automatico ad una rete sicura.

E poi muoversi all’interno della nostra regione, negli uffici pubblici, nelle piazze, nei musei, nelle biblioteche. Tutto ciò è già possibile grazie al progetto WIFI4EU che consente ai cittadini e ai visitatori della Comunità Europea di utilizzare gratuitamente e senza condizioni discriminatorie gli hotspot presenti nei luoghi strategici e negli spazi pubblici.

WIFI4EU non è solo il nome del progetto, ma anche quello della rete che appare sullo smartphone se si esplorano le connessioni disponibili (SSID) ed è uguale in tutto il territorio europeo. È questa la forza del progetto che consente l’aggancio automatico anche spostandosi da un luogo all’altro. Grazie a questa iniziativa ogni Amministrazione locale può promuovere lo sviluppo dei propri servizi digitali, può fare conoscere le opportunità dei singoli Comuni. Un grande aiuto per superare il digital divide.

Lepida ha installato nei comuni della Regione Emilia-Romagna oltre 120 Access Point di WIFI4EU presso i punti strategici come scuole, aree gioco, biblioteche, circoli culturali, piazze e luoghi iconici come il Museo “La Storia del Sic” dedicato a Marco Simoncelli.

Questi punti hanno comunque e sempre a bordo anche la rete EmiliaRomagnaWiFi di Regione Emilia-Romagna. I Comuni che hanno aderito all’iniziativa e che potranno fornire utili informazioni a cittadini e visitatori sono: Comune di Bomporto (MO), Comune di Coriano (RN), Comune di Lama Mocogno (MO), Comune di Pianoro (BO), Comune di Ravenna, Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), Comune di Valsamoggia (BO) e Comune di Voghiera (FE).