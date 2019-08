WiFi call, cos’è e a cosa serve

Le chiamate WiFi sono lo strumento perfetto per rimanere in contatto con amici, colleghi e familiari se non si dispone di una copertura di linea telefonica.

Servizi come Skype, Viber, e più recentemente Whatsapp e Telegram, hanno permesso di effettuare chiamate vocali in tutto il mondo utilizzando la propria rete WiFi. Attraverso questo sistema, il telefono diventa un terminale VoIP in grado di connettersi, per esempio, a una rete domestica o pubblica in assenza di una valida copertura di rete cellulare, come nel caso di luoghi isolati.

I Vantaggi

Una chiamata WiFi è come una normale chiamata, ma il canale utilizzato è Internet anziché una linea telefonica. Quando utilizzi le chiamate WiFi non utilizzerai la connessione di rete del tuo operatore telefonico. Invece, effettuerai chiamate vocali attraverso la connessione WiFi dell’hotel, a casa, in ufficio o persino in un hotspot gratuito / a pagamento.

Nello specifico, il funzionamento del WiFi Calling è assimilabile a quello di una classica chiamata vocale, permettendo di avviare una conversazione attraverso i classici numeri telefonici, senza però utilizzare la rete telefonica del proprio operatore.

Quando serve

La copertura geografica delle reti mobili è sempre più diffusa. Tuttavia ci sono molti luoghi (magazzini, taverne, cantine, data center, caveau di banche, sale riunioni, ecc.) in cui il segnale radio delle reti cellulari non può arrivare per motivi legati alla struttura fisica degli edifici. Pertanto, la prima cosa che devi godere di questo servizio è l’accesso WiFi.

Oltre i singoli utenti, il concetto di WiFi Calling diventa essenziale soprattutto per le aziende in caso di assenza di segnale di rete.

Per esempio da maggio, Welcome Italia, operatore italiano di telecomunicazioni che si rivolge esclusivamente alle imprese, ha introdotto nella propria offerta Vianova Mobile due profili principali pensati per aumentare l’efficienza al’interno delle aziende.

A distinguere l’offerta dell’azienda toscana sono i servizi inclusi in tutti i profili. Tra i più apprezzati dalle imprese c’è appunto WiFi Call, ideale per chi ha problemi di segnale a casa o in azienda. E anche per chi viaggia fuori dall’Europa, perché il servizio permette di chiamare verso l’Italia con il proprio numero cellulare senza costi, collegandosi a qualunque rete WiFi.

Per farlo è sufficiente installare Vianova AppWI sul proprio smartphone e collegarsi a una rete WiFi. Quella dell’ufficio, di casa, del ristorante o dell’albergo. Ovunque l’utente si trovi nel mondo, anche fuori dall’Europa.

Inoltre grazie all’integrazione con Vianova CentrexWIP l’offerta di Welcome Italia trasforma lo smartphone in un cordless aziendale per ricevere le chiamate dal centralino aziendale anche quando il dipendente è in giro per l’azienda o lavora da casa.