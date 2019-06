Piccole novità in Welcome Italia, ma di sicuro molto grandi come effetto per l’ambiente. L’operatore italiano di telecomunicazioni che si rivolge esclusivamente alle imprese ha annunciato la sua conversione ad azienda Plastic Free, regalando borracce ai dipendenti e un sistema di erogazione di acqua calda, fredda e a temperatura ambiente, sostituendo così le bottigliette di plastica usa e getta.

Con questa operazione l’azienda toscana risparmierà all’ambiente circa 35mila bottigliette l’anno, e oltre ad avere un notevole ritorno economico, facendo da apripista ad un modello aziendale sostenibile.

“In Welcome Italia – spiega il responsabile HR di Welcome Italia Massimiliano Santini – siamo orgogliosi di “fabbricare” servizi che facilitano il lavoro a distanza contribuendo a ridurre l’impatto ambientale a migliaia di aziende Clienti. Ovunque possibile, limitiamo il nostro uso di risorse (es. acqua ed energia) e riduciamo le emissioni nocive. Incentiviamo anche il car sharing tra i nostri dipendenti per ridurre l’impatto sull’ambiente”.

“Tutti noi – continua Santini – sappiamo come la plastica rappresenti sempre più un problema non solo per l’ambiente ma anche per la nostra salute. Ciascuno di noi può portare un piccolo, personale contributo per ridurre l’uso della plastica, per questo abbiamo lanciato questa nuova iniziativa per eliminare le bottigliette”.

Gli italiani scelgono la aziende Plastic free: l’indagine Ipsos

L’indagine pubblicata di recente da Ipsos, sull’impatto della plastica nell’immaginario e nei timori degli italiani, ha evidenziato come “il 68% dei cittadini italiani dichiara di essere disposto a pagare di più per un prodotto o servizio proveniente da un’azienda che attua politiche ambientali serie e rigorose; l’83% la consiglierebbe a chi è in cerca di lavoro, un ulteriore 83% sarebbe pronto ad affidarle i suoi risparmi o di investirvi del denaro e addirittura il 90% la sceglierebbe come fornitura di prodotti e servizi”.

Fonte: Dati Ipsos maggio 2019

Lo studio ha evidenziato come il 77% degli intervistati valuta come centrale la riduzione delle emissioni e l’impatto ambientale. “Oggi l’azienda sostenibile viene ripagata in sostegno concreto dai consumatori. È questo il messaggio forte e chiaro che emerge dalla nostra analisi” ha spiegato Nicola Neri Amministratore delegato di Ipsos Italia.

Insomma per la metà degli italiani l’allarme plastica è “un problema molto serio”, e il plastic-free si propone come un’opportunità unica da cogliere e una scelta strategica per le aziende.