Welcome Italia, accordo con ADVA per potenziare la rete in fibra

La nuova infrastruttura in fibra ottica avrà un’estensione di oltre 2500 km e rilegherà i due Data Center di Lucca e Pisa permettendo di raggiungere velocità fino a 600 Gb/s. La nuova rete abilitante permetterà ai Clienti business di Welcome Italia di sfruttare tutti gli sviluppi dell’Internet of Things, della realtà virtuale e della rete 5G.

E’ questo l’accordo che Welcome Italia, operatore di rete fissa e mobile che si rivolge esclusivamente alle imprese ha stipulato con ADVA per il potenziamento della sua rete di trasporto proprietaria nazionale.

Più sicurezza e flessibilità

La nuova infrastruttura in fibra ottica avrà un’estensione di oltre 2500 km e rilegherà i due Data Center di Lucca e Pisa – strutture all’avanguardia progettate per garantire la business continuity dei Clienti – con i Point of Presence (PoP) dislocati sul territorio nazionale.

Questa rete di backbone evoluta è stata progettata per fornire prestazioni elevate con più sicurezza, bassa latenza e flessibilità.

In questo modo i Clienti business di Welcome Italia potranno accedere alla rete sfruttando le tecnologie a più alta capacità presenti sul mercato, contando su tempi più rapidi di delivery e di upgrade della banda.

“Garantire i migliori servizi di telecomunicazione alle imprese significa fornire tutte le tecnologie di accesso più evolute, con tempi rapidi e livelli di sicurezza elevati – spiega Nicola Gallico Network Manager e Fondatore di Welcome Italia – con questo progetto ancora una volta Welcome Italia fornisce risposte concrete alle esigenze delle imprese“.

I collegamenti in fibra ottica, come accade da sempre per Welcome Italia, avranno percorsi geografici differenziati per garantire i più alti livelli di ridondanza: così il rischio di interruzione del servizio, anche in caso di incidenti o guasti, sarà ridotto al minimo.

La speciale configurazione a maglie della rete permetterà inoltre di ridurre la latenza dei pacchetti trasmessi, caratteristica essenziale per la qualità della navigazione e per le Aziende che vogliono sfruttare soluzioni all’avanguardia e in real-time (ad es. sistemi di sicurezza, piattaforma per la diffusione di video in streaming o per sistemi di realtà aumentata).

La partnership con ADVA

Welcome Italia ha scelto ADVA come partner tecnologico per la piattaforma ottica DWDM, perché le soluzioni offerte da ADVA rispondono agli elevati standard di qualità e flessibilità richiesti dall’azienda toscana:

soluzione scalabile a multipli (lambda) di 100Gb/s/200Gb/s/600Gb/s

a multipli (lambda) di possibilità di erogare servizi di connettività cifrata fino a 200 Gb/s

fino a 200 Gb/s architettura full ROADM per protezione e reinstradamento automatico del traffico minimizzando ogni tipologia di disservizio e pienamente integrabile in ottica SDN

per protezione e reinstradamento automatico del traffico minimizzando ogni tipologia di disservizio e pienamente integrabile 40 PoP di equalizzazione e rilancio del segnale

“Le soluzioni DWDM ADVA – spiega Marcello Forti VP Sales Italia di ADVA – hanno come primario obiettivo quello di permettere ai Service Provider di realizzare reti per l´erogazione di servizi sicuri, scalabili e a bassa latenza per la loro clientela business ed Enterprise. Il progetto di Welcome Italia si sposa perfettamente con le nostre soluzioni e siamo felici di poter farne parte”.

La collaborazione con ADVA prevede anche la certificazione del personale di Welcome Italia sulle tecnologie DWDM di ultima generazione: perché, come dimostra tutta la storia di Welcome Italia, conoscenza delle nuove tecnologie e competenza sono fondamentali per affrontare le sfide del futuro.



Il deployment dell’infrastruttura fisica è realizzato in collaborazione con Sirti e sarà ultimato entro la fine del 2019.

Azienda con il rispetto per l’ambiente

L’operatore italiano ha di recente annunciato la sua conversione ad azienda Plastic Free, regalando borracce ai dipendenti e un sistema di erogazione di acqua calda, fredda e a temperatura ambiente, sostituendo così le bottigliette di plastica usa e getta.

“In Welcome Italia – spiega il responsabile HR di Welcome Italia Massimiliano Santini – siamo orgogliosi di “fabbricare” servizi che facilitano il lavoro a distanza contribuendo a ridurre l’impatto ambientale a migliaia di aziende Clienti. Ovunque possibile, limitiamo il nostro uso di risorse (es. acqua ed energia) e riduciamo le emissioni nocive. Incentiviamo anche il car sharing tra i nostri dipendenti per ridurre l’impatto sull’ambiente”.

“Tutti noi – continua Santini – sappiamo come la plastica rappresenti sempre più un problema non solo per l’ambiente ma anche per la nostra salute. Ciascuno di noi può portare un piccolo, personale contributo per ridurre l’uso della plastica, per questo abbiamo lanciato questa nuova iniziativa per eliminare le bottigliette”.

Con questa operazione l’azienda toscana risparmierà all’ambiente circa 35mila bottigliette l’anno, e oltre ad avere un notevole ritorno economico, farà da apripista ad un modello aziendale sostenibile.