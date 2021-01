WhatsApp Business, cos’è, a cosa serve e tip per l’utilizzo

Come per tutte le novità del mondo del marketing digitale, anche la decisione di inserire o meno WhatsApp Business nella strategia marketing dei propri social dipende molto dal tipo di business e dal tipo di comunicazione che si vuole utilizzare per la propria azienda.

WhatsApp Business è un’applicazione gratuita pensata per i piccoli imprenditori per consentire loro di interagire con i propri clienti in maniera facile e rapida, mostrare prodotti e servizi e rispondere alle domande degli utenti durante la loro esperienza di spesa. Nonostante questo, l’app può comunque aiutare anche medie e grandi aziende nel fornire assistenza ai clienti e a inviare loro importanti notifiche.

In passato, se si voleva utilizzare WhatsApp per la propria azienda, lo si poteva fare solo utilizzando il proprio numero e installando due WhatsApp sullo stesso dispositivo tramite Parallel Space o altre app.

Grazie alla nuova app WhatsApp Business, si possono utilizzare i due account WhatsApp e WhatsApp Business sullo stesso telefono senza l’utilizzo di altre applicazioni, utilizzando però due diversi numeri.

Al momento della creazione di questa nuova applicazione, essa era disponibile solo per Android. A oggi le aziende possono contare su WhatsApp Business sia per iOS e Android.

Quali sono quindi i vantaggi di inserirlo in una strategia di marketing social?

Come per tutte le novità del mondo del marketing digitale, anche la decisione di inserire o meno WhatsApp Business nella strategia marketing dei propri social dipende molto dal tipo di business e dal tipo di comunicazione che si vuole utilizzare per la propria azienda. Infatti, la propria strategia di marketing digitale si realizza individuando i migliori strumenti per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Le piattaforme e social utilizzabili in una strategia di marketing sono ormai delle più svariate. Infatti, anche altre piattaforme di messaggistica istantanea negli ultimi anni si sono aperti al mondo professionale, come Telegram, tanto da arrivare a superare WhatsApp con l’introduzione di funzionalità fatte a posta per dare alle aziende la possibilità di creare una community aziendale attraverso dei gruppi.

Nonostante ciò, Whatsapp, si è rivelata comunque uno strumento utile per le imprese e altamente utilizzato, dato che, si calcola che ogni giorno oltre 175 milioni di persone scambiano messaggi con i propri account business di WhatsApp per dare informazioni sulle merci, per effettuare ordini o per chiedere ai dipendenti dei negozi offline di mostrare tramite foto o video i prodotti in esposizione.

WhatsApp Business vs WhatsApp, quali sono le differenze e perché optare per la versione Business?

Le app WhatsApp e WhatsApp Business sono simili, ma con differenze significative. Per un imprenditore, l’app Business è un must, infatti, essa offre funzionalità aggiuntive straordinarie e tutte completamente gratuite, proprio per questa ragione se si è un imprenditore, è molto utile passare all’utilizzo dell’app Business sul proprio dispositivo.

Le differenze sostanziali con la versione standard, stanno nell’ integrazione di altre funzioni quali le informazioni sull’azienda, la possibilità di impostare le risposte automatiche per domande più frequenti fatte dai clienti (stessa funzione di un BOT). Tutte queste funzioni hanno l’obiettivo di dare alle imprese un canale di comunicazione veloce e istantaneo, che faccia da tramite per clienti esistenti e potenziali.

Inoltre, per esempio, se si ha un negozio e si vogliono mostrare i propri prodotti, come imprenditore, sarebbe ideale avere la possibilità di poter promuovere i proprio prodotti pensando che Whatsapp ha oltre 1, 5 miliardi di utenti attivi mensili e quindi un potenziale di reach elevatissimo.

Ecco alcuni vantaggi:

La messaggistica è la nuova frontiera del B2C. La scelta di Facebook di acquisire WhatsApp nel 2014, è in linea con il trend del momento. Ormai gli utenti preferiscono la condivisione privata a quella pubblica per quanto riguarda i social. Inoltre, i clienti preferiscono avere un contatto diretto con l’azienda chiedendo e ottenendo informazioni e risoluzioni di problemi in maniera rapida senza dover spostarsi dalle proprie case. Inoltre, stando ad una ricerca di Business Insider le app di messaggistica hanno superato i social per numero di utenti attivi al mese, configurandosi come lo strumento preferito soprattutto tra i Millennials.

Assenza di inserzioni pubblicitarie. WhatsApp Business non ospita inserzioni pubblicitarie di alcun tipo al suo interno, questo rappresenta un vantaggio in termini di affidabilità e genuinità nella percezione degli utenti.

Acquisti diretti dalla piattaforma. Da novembre è stata introdotta l’opzione di fare gli acquisti direttamente dai profili business delle aziende. Questa opzione prende il posto dell’icona per le videochiamate che invece è adesso integrata a quella delle chiamate. Con l’arrivo delle festività natalizie WhatsApp ha pensato una nuova soluzione per dare la possibilità di fare shopping tramite la piattaforma di messaggistica in maniera più semplice. Il tasto dedicato allo shopping andrà a sostituire quello delle videochiamate all’interno delle chat dei profili delle aziende che hanno deciso di rendere disponibile il loro catalogo merci sull’applicazione. Da novembre 2020 gli utenti non dovranno più cliccare sul profilo di un’azienda per sapere se questa possiede un catalogo. Basterà accedere alla chat e individuare l’icona a forma di bancarella, molto simile a quella utilizzata per i Facebook Shops. Il portavoce di WhatsApp ha affermato che il loro intento ero di rendere un’esperienza di acquisto migliore in vista di una stagione natalizia diversa da quelle passate per aiutare i clienti ad avere strumenti più effecienti per lo shopping e a loro volta per fornire alle aziende strumenti sempre più digitali. Visto che il nuovo tasto dello shop sostituirà quello della videochiamata nelle chat con le aziende, per effettuare una chiamata video basterà premere sull’icona della cornetta telefonica e, nel nuovo menù che comparirà, selezionare la tipologia di chiamata che si vuole effettuare: vocale o video. Nonostante il pulsante sia ora disponibile globalmente, ci vorranno ancora dei mesi perché Facebook ampli le partnership con i suoi fornitori di soluzioni aziendali per implementare un sistema di assistenza clienti direttamente nella chat di WhatsApp.

I cataloghi. I cataloghi sono una vetrina mobile per le aziende per mostrare e condividere i loro prodotti in modo che le persone possano facilmente navigare e scoprire qualcosa che vorrebbero acquistare. In precedenza, le aziende dovevano inviare le foto dei prodotti una alla volta e fornire ripetutamente informazioni, ora i clienti possono vedere il loro catalogo completo direttamente all’interno di WhatsApp. Ciò rende gli imprenditori più professionali e mantiene i clienti coinvolti nella chat senza dover visitare un sito Web. L’acquisto diretto sulla piattaforma di messaggistica non è ancora possibile, ma è abbastanza evidente che si stia continuando una evoluzione di strategie per monetizzare i servizi. Insomma, l’introduzione della funzione catalogo consente all’utente una ricerca di informazioni molto più efficace e inviare richieste di contatto o chattare per chiedere foto e chiarimenti. Creare il proprio catalogo all’interno dell’app è molto semplice. Il venditore non dovrà fare altro che compiere questi passi:

Aprire la propria applicazione e accedere alle “Impostazioni dell’azienda”.

Selezionare l’opzione “Catalogo”.

Cliccare su “Aggiungi un prodotto o servizio”

Cliccare sul simbolo (+) per aggiungere le immagini del prodotto: è possibile selezionare l’immagine dalla propria gallery di immagini del telefono oppure aprire la fotocamera per scattare una foto in quel momento.

Selezionare l’immagine e aggiungere il nome, una descrizione, il prezzo e tutte le informazioni necessarie.

Invialo ai tuoi clienti che avranno immediatamente accessibilità a tutte le informazioni. L’interfaccia rimane quella classica di un sito di e-commerce a catalogo con lo scorrimento in verticale delle foto.

Le foto e le informazioni dei prodotti vengono memorizzate su WhatsApp. Questo evita di occupare spazio sulla memoria di telefoni aziendali e su quelli dei clienti.

Quali strategie di marketing sono applicabili per l’applicazione?

Creare viralità. Quando si inizia a creare un piano, è bene tenere sempre in mente che gli utenti utilizzano WhatsApp per la condivisione di informazioni più che qualsiasi altra piattaforma o social. Dunque, è importante che il contenuto ideato per WhatsApp sia altamente condivisibile. Inoltre gli utenti della piattaforma sono tra i più disponibili a ricevere notifiche push.

Attirare l’attenzione. Tutto ciò che viene condiviso con community dovrebbe avere il potenziale di attirare al massimo la sua attenzione. Uno dei modi per ottenerlo è prestare attenzione agli orari in cui si condivide l’informazione. I messaggi dovrebbero essere inviati all’utente quando è più probabile che sia online e sia pronto ad avere una reazione. Un buon contenuto che potrebbe essere interessante può avere un effetto minore del desiderato se l’invio di questo non è ben programmato secondo piano editoriale pianificato.

Evitare lo SPAM. Cosa importate su cui fare sempre riferimento è di evitare e fare attenzione a non creare SPAM. Infatti, un consumatore sopraffatto da informazioni impiega poco tempo nel classificare un brand come SPAM. La cosa più importante è trovare il giusto equilibrio.

Rimane brevi e coincisi. Nessuno vuole leggere messaggi apparentemente infiniti o ancora cercare quello che serve in un mare di parole. L’obiettivo è quello di crea messaggi brevi, ma anche proporzionatamente informativi. Ancora una volta, la cosa importante cercare di trovare un equilibrio tra messaggi brevi e lunghi. L’obiettivo è quello di creare qualcosa di breve e conciso, ma eccellente.

Usare la creatività. È utile sfruttare le potenzialità dei contenuti multimediali. Infatti, l’applicazione consente di utilizzare un numero illimitato di formati: foto, GIF, file, audio, foto, video, ecc. Quindi le possibilità di promuovere contenuti strategici al suo interno sono innumerevoli e versatili e diventare creativi con le opzioni che si hanno a portata di mano creando contenuti interessanti in grado di coinvolgere i clienti e invogliarli a condividere. Foto e video, per esempio, hanno il potenziale per provocare una reazione molto più emotiva rispetto al semplice testo.

Trovare il giusto Tone of voice. È importate selezionare il giusto tono per rivolgersi alla propria audience. Questo è uno dei problemi ricorrenti nel marketing e anche attraverso questa piattaforma di messaggistica. Il tono con cui ci si rivolge al destinatario può essere determinante per ottenere una conversione. È stato stabilito che un tono amichevole e informale funziona meglio su WhatsApp, tuttavia bisogna comunque fare attenzione, un linguaggio troppo semplice potrebbe a volte risultare poco professionale.

