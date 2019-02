Negli attuali contesti di relazione fra aziende attraverso i social media, non debbono però essere sottovalutati gli elementi di digital trasformation che non coinvolgono solo le persone, ma le organizzazioni.

La scorsa settimana ho partecipato all’evento che Anes, l’Associazione che rappresenta l’editoria professionale, ha organizzato a Milano per affrontare il tema, sempre più innovativo, del marketing business-to-business, un evento a cui hanno partecipato oltre 400 persone.

Il tema, declinato attraverso gli aspetti dello smart content, della lead generation, dei big data e dell’intelligenza artificiale, è stato introdotto dalle evidenze di una ricerca Doxa che, su un campione di 300 aziende b2b, ha rilevato come il digitale sia ormai entrato nella quotidianità delle imprese con obiettivi di comunicazione, ma anche di marketing e di business.

Ne sono prova il fatto che il 55% di tali organizzazioni abbia un sito e-commerce e sviluppi attività di marketing digitale con un team mediamente costituito da 3 persone.

Il mio contributo è stato volto a raccontare quanto la lead generation online in ambito b2b possa essere favorita da un’innovazione organizzativa che utilizzi il commercio elettronico per incentivare agenti e distributori a mettere in pratica iniziative di social selling.

Sempre più si afferma che la comunicazione debba non più essere b2b, ma h2h, human-to-human: se questa indicazione ha il pregio di riconoscere il ruolo della persona, negli attuali contesti di relazione fra aziende attraverso i social media, non debbono però essere sottovalutati gli elementi di digital trasformation che non coinvolgono solo le persone, ma le organizzazioni.

Come sappiamo infatti, ogni sfida comunicativa ha una soluzione di tipo organizzativo.