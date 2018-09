Uno dei più grandi errori che può commettere chi si occupa di eCommerce o di business online è guardare alla Rete come un insieme di strumenti di comunicazione orientati esclusivamente alla performance: dai comparatori di prezzo alle campagne pay-per-click, dai marketplace ai circuiti di affiliati, di certo il digitale offre un ampio spettro di attività di questo tipo, ma le vendite saranno abilitate anche da strategie volte a far conoscere il marchio, lanciare un prodotto, creare o consolidare la fiducia nei confronti dell’azienda che vi sta dietro.

Per questo motivo, occorre considerare:

la pubblicità display

il programmatic advertising

branded content e native advertising

Una buona scelta di siti in target con formati volti a trasmettere al meglio il messaggio creativo, una pressione adeguata a generarne riconoscibilità e ricordo, un’attenzione organica a combinare iniziative offline con la pianificazione offline sono quindi aree rilevanti da considerare quando si intraprenda un progetto di business online, anche avvalendosi delle nuove opportunità automatizzate che la pubblicità in programmatic offre.

La pubblicità online, pur relativamente giovane fra i mezzi di comunicazione, è però già oggetto di una profonda trasformazione sia sul piano della pianificazione, della navigazione e dell’erogazione sia sul piano della fruizione.

La diffusione di ad-blocker e quella che viene chiamata “banner blindness” invitano pertanto ad accostare attività di comunicazione “nativa”, di carattere editoriale, pensata per offrire un valore distintivo al lettore eppur supportata al meglio da una pianificazione sufficiente in termini di visibilità, coerente in termini di target, distintiva in termini di creatività.