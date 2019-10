Dopo il successo dell’omonimo blog, arriva in tv “Volevo fare la rockstar”, la divertente fiction per tutta la famiglia che porta sul grande schermo televisivo i racconti di Valentina Santandrea.

La nuova serie tv di Rai 2 (canale 102 HD di tivùsat) andrà in onda in 6 puntate in prima serata a partire da mercoledì 30 ottobre.

La protagonista nei panni del personaggio di Olivia è Valentina Bellè, già apprezzata nel ruolo di Dori Ghezzi nel biopic su Fabrizio De Andrè “Il principe Libero”. Accanto a lei ci saranno Giuseppe Battiston nel ruolo di Francesco, un padre di famiglia oversize, e Angela Finocchiaro.

A completare il cast gli attori: Lorenzo Adorni, Teco Celio, Sara Lazzaro, Davide Dolores, Emilio De Marchi, Alessia Debandi, Riccardo Maria Manera, Emanuela Grimalda, Margherita Morchio, Matteo Lai, Ernesto D’Argenio, Fabrizio Costella, Davide Iacopini, Caterina Baccicchetto, Viola Mestriner, Diego Ribon ed Anita Kravos. “Volevo fare la Rockstar” è una coproduzione Rai Fiction-Pepito Produzioni, prodotta da Maria Grazia Saccà.

La serie è tratta dall’omonimo blog di Valentina Santandrea, in cui la giovane blogger ha raccolto i suoi racconti di “vita, morte ma soprattutto miracoli”, raccontando in maniera irriverente le singolari avventure di cui è stata protagonista. Un successo da cui è nato anche unlibro (dallo stesso titolo) pubblicato da Rai Libri.

