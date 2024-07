Vodafone vende un altro 10% in Vantage Towers per 1,3 miliardi

Vodafone Group ha venduto un'ulteriore quota del 10% in Oak Holdings, la partnership che controlla Vantage Towers, per 1,3 miliardi di euro.

Vodafone Group ha venduto un’ulteriore quota del 10% in Oak Holdings – la partnership che controlla Vantage Towers – per 1,3 miliardi di euro. L’operazione consente di raggiungere la struttura di proprietà congiunta 50/50 con il consorzio di investitori infrastrutturali a lungo termine guidato da Global Infrastructure Partners e KKR, prevista al momento dell’annuncio della partnership di co-controllo. Oak Holdings detiene l’89,3% di Vantage Towers e la proprietà effettiva di Vodafone è ora del 44,7% a seguito di questa transazione.

Vodafone riceverà 1,3 miliardi dalla vendita di questa partecipazione, che è stata venduta a 32 euro per azione, lo stesso prezzo della transazione iniziale, annunciata il 9 novembre 2022. Questo porta il totale dei proventi netti per Vodafone dalla vendita di Vantage Towers a 6,6 miliardi. I proventi saranno utilizzati per la riduzione della leva finanziaria e ridurranno il debito netto/Ebitda rettificato di 0,1 x, in linea con l’obiettivo di Vodafone di operare nella metà inferiore del range di leva finanziaria di 2,25-2,75x.

