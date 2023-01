Vodafone vende la controllata ungherese per 1,7 miliardi di euro

Vodafone Group annuncia che 4iG e Corvinus (holding statale ungherese) hanno completato la due diligence e hanno formulato un’offerta vincolante per la vendita del 100% di Vodafone Ungheria a 4iG e Corvinus. Vodafone – si legge in una nota del Gruppo – riceverà un corrispettivo in contanti di 1,7 miliardi di euro che rappresenta un multiplo di 8,4 volte l’Ebitda after lease rettificato per il periodo di 12 mesi conclusosi il 31 marzo 2022.

“Questa combinazione crea un operatore convergente scalabile attraverso le comunicazioni mobili e fisse e supporta l’obiettivo del governo ungherese di creare un campione nazionale di Information and Communications Technology”, ha commentato Margherita Della Valle, amministratore delegato ad interim del Gruppo Vodafone. L’entità combinata aumenterà la concorrenza e accelererà gli investimenti nella digitalizzazione in corso in Ungheria”, ha aggiunto Della Valle.

I proventi della vendita sono destinati ad essere utilizzati per la riduzione dell’indebitamento. L’operazione, che era stata annunciata nell’agosto 2022, dovrebbe avvenire nel gennaio 2023.