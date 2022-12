Vodafone Group ha annunciato che il CEO Nick Read ha concordato con il board di lasciare la sua carica il 31 dicembre 2022, restando come consulente fino al 31 marzo 2023.

Margherita Della Valle è stata nominata amministratore delegato ad interim. Della Valle continuerà anche a ricoprire il ruolo di Group Chief Financial Officer. Intanto, il consiglio ha avviato un processo per trovare un nuovo Group Chief Executive, si legge in una nota.

“È stato un privilegio trascorrere oltre 20 anni della mia carriera in Vodafone e sono orgoglioso di ciò che abbiamo offerto ai clienti e alla società in Europa e in Africa – ha commentato il CEO uscente – Ho concordato con il consiglio che ora è il momento giusto per passare il testimone a un nuovo leader che possa sfruttare i punti di forza di Vodafone e cogliere le significative opportunità future”.

“A nome del consiglio di amministrazione, vorrei ringraziare Nick per il suo impegno e il suo significativo contributo a Vodafone come amministratore delegato del gruppo e per tutta la sua carriera che dura da più di due decenni con la società”, ha dichiarato Jean-François van Boxmeer, presidente di Vodafone. “Durante i suoi quattro anni come CEO, ha guidato Vodafone attraverso la pandemia, assicurando che i nostri clienti rimanessero in contatto con le loro famiglie e aziende. Ha focalizzato Vodafone in Europa e in Africa come fornitore di connettività convergente e ha guidato il settore in Europa nello sbloccare il valore dall’infrastruttura della torre. Margherita ha recentemente assunto un ruolo operativo più ampio all’interno della Società e il Consiglio la sostiene pienamente come amministratore delegato ad interim del gruppo”, ha concluso il presidente.