Vodafone, traffico schizzato del 50% in mercati colpiti dal virus

Vodafone annuncia un piano per mantenere efficiente la rete. Piano in 5 punti per mantenere la qualità di rete.

Vodafone ha registrato un balzo del traffico del 50% in alcuni mercati nell’ultimo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria che ha contribuito a delocalizzare gran parte dei servizi delle aziende in smart working e le attività degli studenti su piattaforme di education online.



Lo ha reso noto la compagnia telefonica, preannunciando che la domanda di connettività continuerà ad aumentare nel prossimo futuro ed annunciando anche un piano per mantenere efficiente la rete e fornire capacità adeguata alle funzioni governative in Europa. L’amministratore delegato Nick Read ha detto che Vodafone potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel sostenere la società ed il governo durante la crisi.

Piano in cinque punti:

1) Mantenere la qualità del servizio delle nostre reti

2) Fornire capacità e servizi di rete per funzioni critiche governative

3) Migliorare la diffusione di informazioni al pubblico

4) Facilitare il lavoro da casa e aiutare le piccole e microimprese all’interno della nostra Supply Chain

5) Perfezionare le informazioni dei governi sui movimenti delle persone nelle aree colpite

Tutte le nuove misure introdotte rimarranno in vigore fino al 1° settembre (quando – si spera – l’immediatezza della crisi attuale sarà ridotta) e potranno essere prorogate oltre tale data nei singoli mercati, qualora fosse necessario.

Nick Read, amministratore delegato di Vodafone Group, dichiara: “Vodafone può svolgere un ruolo cruciale nel supportare la società durante questo periodo senza precedenti ed è per questa ragione che annunciamo il nostro piano in cinque punti. Un piano che garantisce risultati migliori per tutti i cittadini, lavorando in stretta collaborazione con i governi.

“Attraverso le nostre reti, e i nostri team dedicati, ci impegneremo per garantire che le persone rimangano in contatto con la famiglia e gli amici, che le aziende possano proseguire le proprie attività utilizzando il lavoro remoto, che i nostri servizi sanitari ottengano tutto il supporto che possiamo offrire e gli studenti siano in grado di accedere virtualmente ai percorsi di formazione.

“Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e utilizzando la nostra tecnologia di lavoro a distanza, i nostri team stanno lavorando 24 ore su 24 per garantire il rispetto di questo piano. Voglio ringraziarli personalmente per aver fornito questo servizio fondamentale per i nostri clienti”.

1) Mantenere la qualità del servizio delle nostre reti

Innanzitutto, nell’assistere i governi e i cittadini, è essenziale essere in grado di mantenere la qualità del servizio delle nostre reti, garantendo in tal modo servizi essenziali di connettività e comunicazione, anche per consentire ai cittadini che restano a casa di continuare a lavorare, apprendere, socializzare e divertirsi.

Questa è la nostra prima priorità e richiederà sforzi significativi da parte nostra. COVID-19 sta già avendo un impatto significativo sui nostri servizi, con una maggiore domanda sulla nostra rete. Dovremmo aspettarci che questa tendenza alla crescita dei dati continuerà e in alcuni mercati abbiamo già registrato un aumento del traffico dati del 50%. I nostri team tecnologici in tutta Europa si sono concentrati sulla capacità delle nostre reti per assicurare che siano resilienti e in grado di assorbire qualsiasi nuovo modello di utilizzo derivante dal numero crescente di persone che iniziano a lavorare da casa.

Vodafone amplierà il più possibile la capacità per gestire questa domanda. Vogliamo anche garantire che qualsiasi congestione nella rete non abbia impatto negativo sulle comunicazioni mission-critical e su altre comunicazioni essenziali in questo periodo, come l’accesso via voce e digitale ai servizi sanitari o di istruzione, o la possibilità per le persone di lavorare da casa. Chiederemo ai governi di aiutarci in vari modi, consentendo ad esempio l’accesso immediato ai siti fisici e la gestione e la definizione delle priorità del traffico, in modo che la qualità del servizio e la comunicazione di ciò che è più importante per la società non sia compromesso.

2) Fornire capacità e servizi di rete per funzioni governative critiche

Vodafone ha lanciato numerose iniziative per supportare i servizi sanitari a rispondere all’aumento della domanda e ad aiutare i clienti ad accedere a informazioni sanitarie vitali. In tutti i suoi mercati, Vodafone offre agli ospedali capacità e servizi di rete aggiuntivi, come videoconferenze e connettività illimitata e veloce agli operatori sanitari. Ad esempio, Vodafone UK ha offerto una capacità di rete aggiuntiva per ospedali e medici di base e ha reso disponibili servizi di videoconferenza per i pazienti per comunicare con gli operatori sanitari.

Abbiamo già dato priorità alle chiamate di emergenza e Vodafone ha iniziato a offrire accesso gratuito ai siti sanitari supportati dai governi. Nessun cittadino dovrebbe preoccuparsi dell’utilizzo dei dati quando cerca informazioni sanitarie governative o accede in via digitale alle disposizioni sanitarie dei governi.

Poiché le scuole sono state chiuse in molti paesi per contenere la diffusione di COVID-19, Vodafone ha preso in esame come aiutare a garantire che i giovani possano continuare ad accedere ai materiali di apprendimento via Internet e che qualsiasi interruzione della loro istruzione fosse ridotta al minimo. Pertanto sarà offerto anche libero accesso alle risorse educative dei governi e alle altre risorse educative raccomandate dalle autorità nazionali e dalle istituzioni accademiche.

Per ampliare la disponibilità e l’accesso gratuito alle informazioni essenziali su salute e istruzione, incoraggiamo i governi a rinunciare temporaneamente all’obbligo per gli operatori di disattivare lo zero-rating quando il cliente esaurisce i dati.

3) Migliorare la diffusione di informazioni al pubblico

Riconoscendo l’importanza di informazioni tempestive e accurate per il pubblico, Vodafone sta offrendo a tutti i governi la possibilità di diffondere informazioni critiche tramite messaggi di testo. Laddove possibile tecnicamente, cercheremo anche di offrire ai governi la possibilità di inviare messaggi di testo mirati, ad esempio ai residenti in un’area particolarmente colpita dal virus.

4) Facilitare il lavoro da casa e aiutare le piccole e microimprese all’interno della nostra Supply Chain

Le ripercussioni economiche della crisi sanitaria possono essere significative. Per mitigare questi effetti, Vodafone sta aiutando coloro che possono lavorare da casa. Stiamo già supportando clienti multinazionali nel consentire a oltre 2,5 milioni di dipendenti in tutto il mondo di lavorare da casa per la prima volta. Sappiamo che i nostri servizi sono essenziali per far sì che ciò accada. Oltre a continuare a mantenere la qualità della rete, Vodafone offrirà informazioni sugli strumenti disponibili per lavorare da casa sulle sue pagine web e per tutte le aziende e pubbliche amministrazioni clienti tramite Vodafone Business. Inoltre, sempre per i clienti aziende e PA forniamo consulenza e best practice su come utilizzare questi servizi nel modo più efficace.

Mentre accogliamo con favore le varie azioni dei governi per supportare le imprese, siamo profondamente preoccupati per i problemi di liquidità che molte aziende, in particolare micro e piccole imprese, potrebbero affrontare nelle prossime settimane e mesi. Per aiutare le aziende più a rischio nella nostra catena di fornitura, Vodafone garantirà che tutti i nuovi ordini emessi ai nostri micro e piccoli fornitori che forniscono beni e servizi alle operazioni europee di Vodafone da oggi saranno pagati in 15 giorni, anziché nei consueti 30-60 giorni .

5) Perfezionare le analisi dei governi, tra cui le informazioni dei governi sui movimenti delle persone nelle aree colpite

Può diventare sempre più importante per i governi comprendere i movimenti delle persone per contenere la diffusione del virus, specialmente da e verso le aree in quarantena e al loro interno. Ove tecnicamente possibile e legalmente consentito, Vodafone sarà disponibile ad assistere i governi nello sviluppo di approfondimenti basati su set di dati aggregati e anonimizzati. Stiamo ad esempio già producendo una mappatura, aggregata e anonima, per la regione Lombardia in Italia per aiutare le autorità a comprendere meglio i movimenti della popolazione al fine di contrastare la diffusione di COVID-19.

Siamo pronti a lavorare con tutti i partner per garantire un approccio congiunto in queste aree. Data la forte pressione sugli operatori di telecomunicazioni che nei prossimi mesi dovranno concentrarsi sul mantenimento di infrastrutture critiche nazionali, accogliamo con favore partnership con i governi per garantire che le nostre misure possano essere implementate nel modo più efficace possibile nell’interesse della collettività.



Vodafone opera in diversi Paesi europei colpiti duramente dall’emergenza sanitaria, come l’Italia e la Spagna, oltre che nei due più grandi mercati di Gran Bretagna e Germania.

Ieri in Spagna Vodafone, insieme agli altri operatori iberici, ha lanciato un appello ai consumatori per un utilizzo responsabile dei giga. Lo stesso vale ovviamente anche per l’Italia.