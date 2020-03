Covid-19, reti sotto stress. Operatori spagnoli ai clienti ‘Scaricate soltanto i file necessari’

Appello delle telco spagnole ai clienti per un utilizzo intelligente della rete per decongestionare il traffico alle stelle per l’emergenza sanitaria.

Affrontare la congestione delle reti fisse e mobili legata all’esplosione del Covid-19 usando il metro della moderazione. Questo il principio adottato dagli operatori spagnoli che hanno fatto un appello chiaro e tondo ai clienti: andateci piano con i Giga e scaricate soltanto contenuti davvero utili per evitare di intasare inutilmente la rete.

Insomma, gli operatori consigliano un uso razionale e responsabile delle reti di telecomunicazione per far fronte all’aumento del traffico.

Il traffico

In termini generali, il traffico in Spagna attraverso le reti IP ha registrato aumenti di quasi il 40% mentre l’uso mobile è aumentato di circa il 50% nella voce e del 25% nei dati. Il traffico su Whatsapp è aumentato di cinque volte negli ultimi giorni.

Il boom del telelavoro si riflette sugli strumenti usati via web: il traffico di strumenti di lavoro remoti come Skype e Webex è aumentato di quattro volte.

Gli operatori

Gli operatori di rete Movistar, Orange, Vodafone, Grupo Masmovil e Grupo Euskaltel dispongono di attrezzature essenziali per la sorveglianza della rete 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e stanno adottando misure per rafforzare le proprie reti simili a quelle implementate, ad esempio, in zone costiere in estate.

In particolare, misure di ridondanza geografica per i centri da cui vengono gestiti i servizi, diversificazione di mezzi tecnici o piani operativi per deviare le attività per fornire servizi da altre località o da remoto.

Misure extra

Gli operatori stanno facendo tutto il possibile per aumentare la capacità delle reti mettendo in servizio più apparecchiature e aumentando la capacità delle apparecchiature esistenti, ma non basta. Quindi, per garantire la qualità del servizio e la connettività necessaria, tutti questi miglioramenti devono essere accompagnati, da un uso intelligente e responsabile della rete.

Per questo motivo e insieme, gli operatori chiedono ai clienti di