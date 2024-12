Sfatato per la prima volta in un grande paese europeo il dogma del quarto operatore. Vodafone e Three si sono impegnati a spendere 14 miliardi di dollari per una rete 5G a servizio di 50 milioni di clienti, inclusi gli abbonati del partner di network sharing di Vodafone Virgin Media O2 (VM O2).

Sfatato per la prima volta in Europa il dogma del quarto operatore nel Regno Unito con il via libera dell’autorità antitrust alla fusione da 19 miliardi di dollari fra Vodafone e Three Uk, che dà vita al primo operatore mobile del paese. Dopo 18 mesi di tentennamenti, la Competition and Markets Authority (CMA) ha reso noto che il piano congiunto di investimenti sulla rete sarà sufficiente a garantire la concorrenza del mercato. E quindi il mercato passerà da 4 a 3 operatori mobili, senza timori che tutto ciò si tramuti in un danno per i consumatori.

L’Autorità ha concluso che il piano di investimento di rete del gruppo combinato sarà uno stimolo alla concorrenza nel lungo termine, lasciando perdere quindi il suo precedente dubbio che un passaggio da quattro a tre reti avrebbe potuto far salire i prezzi. “Riteniamo che la fusione possa aumentare la concorrenza nel settore della telefonia mobile nel Regno Unito e dovrebbe essere autorizzata a procedere, ma solo se Vodafone e Three accettano di implementare le misure da noi proposte”, ha detto l’autorità.

Reti mobili lente in Uk

La Gran Bretagna ha una delle velocità mobili più lente in Europa e il suo nuovo governo laburista ha detto ai regolatori di favorire qualsiasi accordo o politica che aumenterebbe gli investimenti e spingerebbe la crescita economica.

Gli operatori in tutta Europa hanno sostenuto che l’attenzione dei regolatori sui prezzi bassi ha danneggiato gli investimenti e ha lasciato l’infrastruttura digitale indietro rispetto agli Stati Uniti e all’Asia, ostacolando le economie del continente.

Le fusioni da quattro a tre operatori che sono state autorizzate hanno richiesto in cambio la creazione di marchi concorrenti per mantenere bassi i prezzi. Il via libera odierno al merger Vodafone-Three Uk da parte della CMA segna la prima volta che un importante mercato europeo ha consentito un simile accordo di riduzione e consolidamento dei player senza rimedi strutturali.

Dal canto loro, Vodafone e Three, rispettivamente il terzo e il quarto operatore della Gran Bretagna, si sono impegnati a spendere 11 miliardi di sterline (14 miliardi di dollari) per una rete 5G a servizio di 50 milioni di clienti, inclusi gli abbonati del partner di network sharing di Vodafone Virgin Media O2 (VM O2).

La nuova entità ha anche venduto lo spettro a VM O2, si è impegnato a limitare alcune tariffe e ha accettato di stabilire termini contrattuali per gli operatori virtuali di telefonia mobile. La CMA ha accettato che tre operatori più forti (Vodafone-Three, l’attuale leader di mercato BT e VM O2) avrebbero rappresentato una concorrenza sufficiente a fornire un servizio migliore ai clienti.

Luce verde

Le azioni di Vodafone, che si sono più che dimezzate negli ultimi cinque anni, sono aumentate dell’1% a 71 penny nelle contrattazioni mattutine.

L’amministratore delegato di Vodafone Margherita Della Valle ha reso noto che l’accordo avrebbe sbloccato il capitale, scatenato la concorrenza e gli investimenti e stimolato la crescita economica migliorando la velocità di connettività.

“Il 5G avanzato è fondamentale per la crescita dei settori scientifico e tecnologico del Regno Unito”, ha detto ai giornalisti.

Della Valle ha affermato che era troppo presto per dire se il gruppo avrebbe mantenuto entrambi i marchi principali e i suoi marchi di valore Voxi e Smarty.

I suoi rivali, entrambi creati da fusioni di telefonia fissa e mobile, spereranno di capitalizzare mentre Vodafone e Three sono concentrati su un complicato processo di integrazione.

L’analista Karen Egan di Enders Analysis ha affermato che l’approvazione è stata la giusta conclusione dopo che Hutchison di Hong Kong ha avvertito che stava avendo difficoltà a investire perché non aveva ottenuto un ritorno sul suo capitale. “Tre reti di alta qualità invece di quattro di qualità inferiore serviranno meglio i consumatori e le aziende, e il settore potrà allontanarsi dal ciclo di bassi rendimenti e bassi investimenti che lo ha perseguitato”, ha affermato Egan. Vodafone deterrà il 51% della società combinata e avrà un’opzione per acquistare il resto dopo tre anni, a determinate condizioni.

Cambia il vento nella Ue?

Nel 2017, le italiane Wind e Tre (filiale locale di CK Hutchison) sono riuscite a fondersi, ma il regolatore le ha costrette a cedere parte della loro infrastruttura a un nuovo concorrente, Iliad Italia, che equivaleva a mantenere quattro operatori nell’arene del mobile. Lo stesso in Spagna con il matrimonio, lo scorso marzo, tra Orange e MasMovil: è stato autorizzato solo a condizione di rafforzare Digi, l’operatore alternativo più aggressivo del mercato iberico. In Francia, i vincoli competitivi hanno pesato sul fallimento degli ultimi due tentativi di consolidamento, nel 2014 e nel 2016.

La decisione britannica potrebbe cambiare lo stato d’animo della Commissione europea, nel momento in cui una nuova squadra entrerà in carica per cinque anni? Nella lettera di incarico inviata lo scorso settembre a Teresa Ribera Rodriguez, commissaria responsabile della concorrenza, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, le ha chiesto di lavorare su una “modernizzazione della politica di concorrenza” e, in particolare, di rivedere gli “orientamenti sul controllo delle fusioni orizzontali (…) al fine di tenere conto delle esigenze più acute dell’economia europea in termini di resilienza, efficienza e innovazione”. Esattamente quello che difendono gli operatori europei.

