Antitrust Uk apre fase di pre-notifica sulla fusione Vodafone-Three

L’Autorità garante della concorrenza e dei mercati del Regno Unito (CMA) apre alla raccolta di pareri sull’impatto che la concentrazione potrebbe avere sulla concorrenza nel Regno Unito. Si tratta di una fase preliminare di pre-notifica, prima di avviare un’indagine formale una volta ricevute le informazioni necessarie dalle società partecipanti alla concentrazione.

Vodafone UK (di proprietà di Vodafone Group Plc) e Three UK (di proprietà di CK Hutchison Holdings Limited) sono i principali fornitori di servizi di telecomunicazione mobile nel Regno Unito.

Sarah Cardell, amministratore delegato della CMA, ha dichiarato: “Milioni di consumatori e aziende nel Regno Unito si affidano alle reti mobili di Vodafone e Three per rimanere connessi. Valuteremo attentamente come questo accordo possa influenzare la concorrenza nel Regno Unito, che potrebbe influenzare le opzioni e i prezzi disponibili per i clienti. Valuteremo anche in che modo ciò possa influire sugli incentivi a investire nella qualità delle reti mobili del Regno Unito. Questa è un’opportunità per coloro che sono interessati a questa fusione di farci sapere le loro opinioni prima di avviare un’indagine completa”.

Il mandato della CMA

Il mandato della CMA, per legge, è quello di valutare il potenziale impatto di una concentrazione sulla concorrenza. Non può prendere in considerazione altri effetti potenziali che una concentrazione potrebbe avere, ad esempio, sull’occupazione o sull’accesso ai dati personali. Qualsiasi preoccupazione per la sicurezza nazionale sarebbe una questione per il governo del Regno Unito, che potrebbe scegliere di intervenire ai sensi del National Security and Investment Act se necessario.

La CMA sta ora invitando a pareri sull’impatto dell’accordo sulla concorrenza per aiutare con la raccolta di prove prima di avviare un’indagine formale. Ulteriori opportunità di presentare pareri saranno fornite una volta che la CMA inizierà la sua indagine formale di fase 1.

