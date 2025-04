Dazi Usa? Antitrust e Privacy bazooka Ue per rifarsi sulle Big Tech

Il muro contro muro fra Usa e Ue sui dazi è ormai dietro l’angolo, dopo l’attacco frontale di Trump che ha annunciato misure draconiane che colpiscono al cuore l’economia europea. Tariffe radicali, tra cui un’imposta del 20% sulle importazioni dall’UE, che hanno fatto crollare le azioni tecnologiche.

La presidente della Commissione Ue non resta a guardare. Ursula von der Leyen sta limando la sua contromossa, fatta inizialmente di tariffe di ritorsione su circa 28,4 miliardi di dollari di beni statunitensi in risposta alle tariffe del 25% su acciaio e alluminio entrate in vigore il mese scorso. Mentre i negoziati sono in corso, ha preannunciato di “ulteriori contromisure” se i colloqui fallissero.

Funzionari francesi e tedeschi vogliono prendere di mira i giganti della tecnologia statunitense, citando il loro predominio in Europa. Ciò potrebbe includere indagini antitrust e restrizioni commerciali sui servizi. Il primo round di tariffe UE scadrà il 14 aprile.

In quale altro modo la grande tecnologia è vulnerabile alle ritorsioni tariffarie europee?

Il primo pacchetto di contromisure europee potrebbe prendere di mira appunto il settore tech americano.

La portavoce del governo francese Sophie Primas ha detto che la risposta dell’UE avrebbe “attaccato i servizi online”, mentre il ministro dell’economia tedesco Robert Habeck ha aggiunto che tutto è sul tavolo quando si tratta di contromisure: “Le grandi aziende tecnologiche hanno un dominio incredibile in Europa e sono ampiamente esenti dalle tasse europee”.

L’Europa può concentrarsi sulle indagini antitrust

I rapporti tra UE e Stati Uniti si sono inaspriti, in particolare dopo l’elezione di Trump a novembre. Trump e altri funzionari dell’amministrazione, tra cui il presidente della FTC Andrew Ferguson, sono apertamente turbati da quella che definiscono repressione antitrust dell’Europa sulle grandi aziende tecnologiche americane, qualcosa che l’amministrazione considera “estorsione all’estero e multe e sanzioni ingiuste”.

Apple, Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft sono stati tra i principali nomi tecnologici classificati come “gatekeeper” ai sensi del Digital Markets Act del 2022, la legge antitrust europea fondamentale volta ad affrontare le pratiche anticoncorrenziali nel settore tecnologico.

Tutti i magnifici sette titoli tecnologici hanno perso pesantemente terreno in Borsa a causa delle notizie sui dazi. Sono fra i principali indiziati come vittime della risposta europea alle misure di Trump. A guidare il calo è Apple.

Alphabet rischia multa di 35 miliardi per violazione DMA

Proprio il mese scorso, Google e Apple sono state trovate in violazione del DMA e hanno ricevuto rispettivamente conclusioni preliminari e richieste di azione. Se le aziende non rispettano gli ordini di Bruxelles, rischiano potenziali multe, tra cui una multa per Alphabet che ammonterebbe fino al 10% del suo fatturato mondiale. Nel 2024, il fatturato mondiale di Alphabet ha raggiunto circa 350 miliardi di dollari. La Commissione europea dovrebbe emettere le sue prime multe ai sensi del DMA ad Apple e Meta molto presto, ha riferito Politico all’inizio di questa settimana. Il clima commerciale generale ha influenzato la decisione dell’UE sulla questione, anche se l’atto è tecnicamente supervisionato dalle direzioni della concorrenza e del digitale della Commissione europea, secondo Politico.

Zuckerberg ha chiesto aiuto a Trump contro la Ue

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg e altri dirigenti aziendali hanno chiesto aiuto a Trump e ai suoi funzionari commerciali, per fare pressione su Bruxelles affinché ritiri le multe previste e un ordine di cessazione e astensione. Meta è preoccupata che l’UE possa chiederle di vendere meno annunci personalizzati sulle sue piattaforme, secondo il WSJ, il che potrebbe indebolire i suoi ricavi nella regione.

Un altro “bazooka” dell’Europa

Una minaccia più grande per la Silicon Valley nell’arsenale dell’UE è lo “strumento anti-coercizione”, spesso definito “bazooka”. Creato durante il primo mandato di Trump ma finora utilizzato principalmente contro la Cina, l’ACI consente all’UE di imporre restrizioni commerciali su servizi, diritti di proprietà intellettuale e investimenti diretti esteri se si ritiene che un paese stia utilizzando tariffe sulle merci per costringere a cambiare politica nell’UE.

La legge è utilizzata principalmente come deterrente, ma può essere utilizzata contro i giganti della tecnologia statunitense che forniscono servizi digitali, come Apple, Google e Meta.

Le tariffe potrebbero essere il minimo dei problemi delle Big Tech

Secondo gli analisti, il vero problema per le Big Tech non sono nemmeno le tariffe di ritorsione, ma potenziali ordinanze giudiziarie sulla privacy dei dati.

In passato, i quadri normativi sulla privacy dei dati degli Stati Uniti sono stati invalidati dalle corti dell’UE perché ritenuti non sufficientemente privati ​​per i dati europei. Per risolvere il problema, l’ex presidente Joe Biden ha firmato un quadro sulla privacy dei dati con l’UE che attribuisce notevole importanza a un consiglio di vigilanza che garantirebbe l’allineamento con gli standard di protezione dei dati dell’UE. A gennaio, Trump ha licenziato tutti e tre i democratici dal consiglio di vigilanza bipartisan, suscitando preoccupazione nel Parlamento europeo.

Se ritenuti inadeguati, i tribunali dell’UE hanno il potere di bloccare i flussi di dati attraverso l’Atlantico.

Qualsiasi decisione del tribunale in quanto tale avrebbe implicazioni “molto più serie” di qualsiasi multa.

La Ue starebbe meditando di diluire le imposizioni del GDPR. Ma a questo punto, dopo l’avvento dei dazi americani, Bruxelles potrebbe decidere al contrario di inasprire i lacciuoli sulla data protection.

