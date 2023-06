Vodafone e CK Hutchison chiudono l'accordo per la fusione delle attività Tlc nel Regno Unito. Nasce il primo operatore del Paese, annunciati investimenti per 11 miliardi di sterline in 10 anni per lo sviluppo del 5G.

Vodafone e CK Hutchison, la conglomerata che controlla Three Uk, ha chiuso l’accordo per il merger delle rispettive reti Tlc creando così il primo operatore mobile nel Regno Unito.

Le due compagnie, rispettivamente il terzo e il quarto operatore in Uk, potranno contare su 27 milioni di clienti, superando così i competitor EE (proprietà di BT), e Virgin Media O2, di proprietà di Telefonica e Liberty Global.

Il piano

In base ai piani, Vodafone ha un’opzione per acquistare la quota di CK Hutchison tre anni dopo il completamento, previsto entro la fine del 2024.

La nuova entità sarà guidata dall’attuale capo di Vodafone UK Ahmed Essam e dovrebbe comportare risparmi annuali per un valore di 700 milioni di sterline entro il quinto anno.

L’accordo dovrà passare sotto l’attento esame delle autorità di regolamentazione della concorrenza. C’è da dire che l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) lo scorso anno abbia dichiarato di essere più aperta al consolidamento nel settore. In precedenza, aveva sostenuto che il passaggio a sole tre reti in un paese avrebbe potuto danneggiare i consumatori. Ma questo orientamento alquanto dogmatico sembra ormai superato.

Nel 2016 la CMA e la Commissione europea hanno bloccato il tentativo di acquisizione di O2 da parte di Three, sostenendo che avrebbe alzato i prezzi.

Prima sfida per Margherita Della Valle

Margherita Della Valle, amministratore delegato del gruppo Vodafone, ha descritto la fusione di Vodafone UK e Three UK come “ottima per i clienti, ottima per il Paese e ottima per la concorrenza”, in un annuncio di borsa pubblicato mercoledì.

Vodafone avrà una quota del 51%, mentre CK Hutchison avrà il restante 49% del business combinato. Le società hanno affermato che l’attività combinata investirà 11 miliardi di sterline nel Regno Unito in 10 anni per lo sviluppo del 5G.

Il completamento della fusione sarà il primo compito importante per Della Valle, nominata ad aprile per sostituire Nick Read. Della Valle a maggio ha annunciato l’intenzione di tagliare 11mila posti di lavoro come parte dei suoi piani di turnaround.

Per CK Hutchison, l’accordo potrebbe essere un primo passo verso l’uscita dal mercato delle telecomunicazioni del Regno Unito. Il conglomerato possiede anche partecipazioni in porti, vendita al dettaglio e infrastrutture, come una società di leasing di treni nel Regno Unito e Northumbrian Water.