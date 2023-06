Vodafone e CK Hutchison vicine alla fusione in Uk

Vodafone e CK Hutchison sarebbero davvero ad un passo dall’accordo per fondere le rispettive attività nel Regno Unito. Atteso da tempo, il progetto di fusione sarebbe secondo la Reuters ad un passo dall’annuncio ufficiale, atteso già per il prossimo venerdì o al massimo all’inizio della prossima settimana.

La struttura dell’accordo sarebbe in linea con quanto preannunciato da Vodafone lo scorso mese di ottobre, con il gruppo britannico che deterrebbe una quota del 51% e Hutchison il 49%.

Comprensiva del debito, l’operazione potrebbe raggiungere un valore complessivo di 15 miliardi di sterline, pari a 17,4 miliardi di euro secondo gli analisti.

Questa operazione, da cui nascerebbe il primo operatore mobile britannico con 27 milioni di clienti connessi, davanti a EE (BT), e Virgin Media O2, proprietà di Telefonica e Liberty Global, è da anni oggetto di speculazioni, visto che Vodafone e CK Hutchison si sono già uniti in altri mercato, fra cui l’Australia.

L’operazione dovrà in ogni caso essere sottoposta all’attenzione delle autorità antitrust della Ue, che in passato si sono a più riprese opposte ad operazioni di consolidamento e al passaggio da quattro a tre operatori.

Nel 2016 la Ue ha vietato l’acquisizione di O2 (Telefonica) da parte del concorrente Three in linea per mano dell’autorità nazionale Ofcom.