Vodafone, sul sito una pagina per verificare la copertura

Vodafone ha introdotto in questi giorni una nuova pagina sul sito vodafone.it, dove le persone hanno la possibilità di verificare la copertura di rete fissa e mobile nel proprio comune.

Vodafone ha introdotto in questi giorni una nuova pagina sul sito vodafone.it, dove le persone hanno la possibilità di verificare la copertura di rete fissa e mobile nel proprio comune.

Dopo aver rinnovato il nuovo sito, Vodafone prosegue nel ridisegnare l’esperienza digitale dei clienti attraverso questo strumento completamente aggiornato che è stato pensato per semplificare la ricerca di informazioni sulla copertura e le offerte disponibili localmente attraverso i motori di ricerca.

All’interno della nuova area, le persone possono cercare e trovare:

Pagine dedicate per comune

Per agevolare la navigazione degli utenti, sono state create pagine che mostrano la copertura della rete Vodafone per ogni comune italiano, offrendo un accesso diretto alle informazioni sulla connettività fissa e mobile nella propria zona.

Dettagli sulla copertura Internet

ogni pagina dedicata al proprio comune fornisce dettagli sulla copertura di rete fissa, inclusi servizi come la fibra FTTH e FTTC e i servizi di FWA5G e FWA5G. Inoltre, sono fornite informazioni chiare e dettagliate sulla copertura 4G e 5G per la connettività mobile. Questo consente alle persone di prendere decisioni informate in base alle loro esigenze e ai loro bisogni relativi alla connessione.

Offerte dedicate e localizzate sul sito

una volta verificata la copertura fissa e mobile nel comune di interesse, i clienti possono trovare le offerte Vodafone dedicate sulla base della tecnologia disponibile nella zona ed effettuare l’acquisto direttamente attraverso il sito. In alternativa, i clienti possono visualizzare, sempre all’interno della pagina dedicata al comune, il negozio Vodafone più vicino dove potersi recare per avere maggiori dettagli.

Ulteriori dettagli sulla copertura di rete fissa e mobile alla pagina https://copertura.vodafone.it