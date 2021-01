Vodafone Smart Tech, un premio al Consumer IoT

Vodafone Smart Tech, la linea di prodotti Consumer IoT di Vodafone, è stata riconosciuta come piattaforma Consumer IoT dell’anno all’ultima edizione degli IoT Breakthrough Awards 2021. Un riconoscimento importante, che si aggiunge al premio GOOD DESIGN nella categoria electronics ricevuto da Curve, lo smart tracker gps della linea Smart Tech Vodafone presentato lo scoro mese di luglio.

Vodafone Smart Tech è la piattaforma Consumer IoT dell’anno secondo gli IoT Breakthrough Awards 2021. Selezionata tra quasi 4.000 nomination, Vodafone Smart Tech è stata riconosciuta per l’eccellenza, la creatività e il successo dei suoi prodotti IoT, che stanno aprendo la strada e innovando la categoria competitiva del Consumer IoT.

Curve

Curve, lo smart tracker GPS della linea Smart Tech “Designed & Connected by Vodafone”, ha ricevuto il premio GOOD DESIGN nella categoria elettronica nei Good Design Awards 2020. Giunto alla sua settantesima edizione, il Good Design Award è il più prestigioso e riconosciuto programma di premi per il design in tutto il mondo, organizzato annualmente dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.

Design

Vodafone Smart Tech “Designed & Connected by Vodafone” è la nuova linea di prodotti di Consumer IoT di Vodafone, una svolta nello sviluppo dei dispositivi smart e una nuova identità distintiva di design per hardware, software e comunicazioni, sviluppata da Vodafone a seguito di ricerche e test su migliaia di utenti in tutta Europa.

Ecosistema

I dispositivi Smart Tech sono pensati per essere connessi in modo semplice e veloce alla piattaforma globale IoT di Vodafone, grazie alla nuova Smart Sim Vodafone, e per essere gestiti tutti da un’unica interfaccia attraverso la Vodafone Smart App, con cui è possibile gestire tutti i dispositivi connessi e le proprie offerte direttamente dal proprio smartphone.

Vodafone Smart Tech è un ecosistema che consente di gestire in modo intuitivo e immediato una varietà di oggetti IoT e di restare sempre connessi a ciò che si ama, che sia con Curve, il nuovo smart tracker GPS, o con Neo, lo smartwatch per bambini nato dalla collaborazione con Disney, o con tanti altri prodotti.

Con 41 miliardi di dispositivi smart previsti entro il 2027 e una crescita del settore IoT annua di diversi trilioni di euro (Business Insider Intelligence: The Internet of Things 2020), il settore del Consumer IoT è in costante crescita. Questi riconoscimenti testimoniano il successo di Vodafone in questa categoria competitiva e innovativa attraverso la creazione di dispositivi smart ed esperienze digitali all’avanguardia, connessi dalla rete alla GigaNetwork di Vodafone.