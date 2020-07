Arriva “Curve”, lo smart GPS tracker “Designed & Connected by Vodafone”

Versatile, resistente e multiuso, “Curve” consente di tracciare oggetti di valore come chiavi, portatili, borse, automobili e aiutare le persone a rimanere in contatto con i propri cari. Il GPS tracker si configura e si utilizza direttamente dalla nuova ed intuitiva Vodafone Smart App.

Vodafone Italia lancia “Curve”, l’innovativo smart tracker GPS che entra a far part della nuova gamma di prodotti Smart Tech. Curve consente agli utenti di restare in contatto con i propri cari e gli oggetti che amano di più, inviando avvisi e aggiornamenti direttamente allo smartphone ovunque ci si trovi.

Poiché una persona perde mediamente quattro oggetti al mese (soprattutto chiavi), Curve è adatto a coloro che desiderano tener traccia di oggetti regolarmente fuori posto o di valore, ad esempio borse per laptop, auto, chiavi o zaini.

Con 41 miliardi di dispositivi smart previsti entro il 2027 e una crescita del settore IoT annua di diversi trilioni di euro, il lancio di Curve sottolinea il continuo sviluppo di Vodafone nel settore, guidando l’innovazione attraverso la creazione di dispositivi smart ed esperienze digitali all’avanguardia, connessi dalla rete alla GigaNetwork di Vodafone.

Una vera e propria svolta nello sviluppo dei dispositivi smart, la gamma ‘Designed & Connected by Vodafone‘ indica una nuova identità distintiva di design per hardware, software e comunicazioni, sviluppata a seguito di ricerche e test su migliaia di utenti, in tutta Europa. Gli utenti possono configurare e utilizzare Curve dalla nuova e intuitiva Vodafone Smart App, sperimentandone tutte le funzionalità in modo fluido e completo.

Grazie a elementi come design, leggerezza, durata della batteria fino a sette giorni, pulsante “Sono qui” di localizzazione rapida, zone virtuali personalizzabili facilmente impostabili e accessorio portachiavi per attaccarlo dove si vuole, Curve è un prodotto ricercato ma alla portata di tutti e unisce stile, funzionalità e resistenza.

Disponibile in due colori, Dove e Slate (tortora e antracite), Curve si abbina perfettamente con i propri effetti personali. Il dispositivo si connette alla Vodafone Smart SIM, che consente di inviare aggiornamenti allo smartphone anche quando il dispositivo viene utilizzato a distanza.

A differenza dei tracker solo Bluetooth, Curve utilizza quattro diverse tecnologie di tracciamento (GPS, Wi-Fi, cellulare e Bluetooth) per una connessione più affidabile.

Curve viene lanciato in Italia, Spagna e Regno Unito, mentre sarà disponibile alla fine dell’estate in Germania, quindi in altri mercati. Curve è da oggi acquistabile sull’e-shop Vodafone v.vodafone.com/it e a e tra pochi giorni sarà disponibile anche nei negozi Vodafone.

Le principali funzionalità del dispositivo includono:

Progettato per vivere meglio con accessorio portachiavi, e dal design elegante e compatto

, per ottenere connessione e roaming senza costi aggiuntivi i in più di 90 Paesi, quando gli utenti attivano un servizio di connettività. A differenza dei semplici tracker solo Bluetooth, Curve utilizza quattro diverse tecnologie di tracciamento (GPS, Wi-Fi, cellulare e Bluetooth) per una connessione più affidabile. L’utilizzo di diverse tecnologie consente di utilizzarlo pur allontanarsi molto dal dispositivo, cosa non possibile con i normali tracker bluetooth

Zone : è possibile creare aree mappate ed essere avvisati quando il dispositivo entra nelle aree scelte o esce da esse, a seconda della modalità di tracciamento impostata.

Disponibile in due colori: Dove (tortora) e Slate (antracite)

Per ulteriori informazioni su Curve, il nuovo dispositivo multi-tracking di Vodafone, accedi alla pagina web dedicata.

Il prezzo è di 59 euro per il dispositivo più 3 euro al mese per il servizio della Vodafone Smart SIM o a condizioni speciali solo per i clienti Vodafone. In occasione del lancio sarà possibile attivare Curve con 3 mesi di servizio inclusi.