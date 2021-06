Vodafone ha ottenuto i migliori risultati per qualità, velocità, latenza e copertura 4G in base all’analisi condotta da Tutela da febbraio ad aprile 2021.

Vodafone prima per Qualità percepita : sono stati definiti, da Tutela, alcuni criteri che consentono di monitorare la qualità percepita dai clienti durante l’utilizzo dei diversi servizi su rete mobile (web browsing, social media, video, online gaming). In questo scenario Vodafone è il migliore operatore.

Vodafone prima per velocità di rete : Vodafone è prima anche per velocità di download con un copertura media di 23,54 Mbps. Wind Tre è al secondo posto con 22,11 Mbps, TIM a 21,91 Mbps, mentre Iliad è al quarto posto con una velocità media di trasferimento di 19,85 Mbps. Per Vodafone ottimo risultato anche con la velocità media di upload con 11,86 Mbps.

*l’applicazione di Tutela trasferisce, sui device dei clienti, file di piccole dimensioni 2MB in Downlink ed 1MB in Uplink che non consentono il raggiungimento della massime velocità disponibili sulle reti.

Vodafone ha ottenuto il miglior risultato per la latenza media

Vodafone ha la rete più reattiva con una latenza media di 18,0 ms. Wind Tre e TIM hanno avuto un risultato medio di latenza rispettivamente di 21,7 ms e 21,5 ms, mentre Iliad è al quarto posto con un risultato medio di 26,3 ms.

Vodafone ha ottenuto il miglior risultato per disponibilità del 4G: