Vodafone presenta Happy Black, sconti e convenzioni per tutti i clienti

Vodafone lancia Happy Black, la nuova iniziativa per offrire ancora più valore ai propri clienti. A partire dall’8 aprile coloro che si iscriveranno a Happy Black potranno accedere a una selezione di offerte esclusive con i migliori partner di Vodafone e avranno a disposizione Giga illimitati sulle mappe.

I clienti potranno così scegliere ogni mese, in totale libertà e con la massima semplicità, tutte le offerte che preferiscono all’interno di un ricco catalogo: dagli sconti esclusivi con partner come Alitalia, Mondadori Store, NOW TV e TIDAL, fino all’ingresso al cinema o alla cena offerta presso ristoranti selezionati.

Happy Black è disponibile per tutti clienti consumer con SIM voce attiva, ricaricabili e abbonamento ed è attivabile attraverso l’app My Vodafone e nei negozi. Happy Black avrá un costo di 1.99€ al mese. Il primo mese è gratuito per chi sottoscrive entro il 30 aprile.

L’iniziativa si affianca a Vodafone Happy, il programma gratuito di Vodafone che, lanciato nel 2017, a oggi conta oltre 9 milioni di iscritti e grazie a Happy Friday ogni venerdì offre un regalo esclusivo a oltre 1 milione e mezzo di clienti.

Per offrire un programma di rewarding davvero innovativo e vantaggioso ai propri clienti, Vodafone è partita proprio dal successo di Happy Friday selezionando i premi più apprezzati di sempre e rendendoli disponibili tutto l’anno. In questo modo, i clienti possono accedere a un catalogo ricco di offerte uniche e vantaggi esclusivi dove trovare ogni volta qualcosa di interessante, in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

L’11 aprile partirà la nuova campagna dedicata a Happy Black affidata al duo comico Pio e Amedeo. Nello spot, i due nuovi endorser di Vodafone, grazie ai vantaggi offerti da Happy Black, si ritrovano proiettati in un mondo straordinario, a cui reagiscono con l’ironia che li contraddistingue.