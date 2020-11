Vodafone partecipa al piano voucher per la banda ultralarga

Il bonus sarà disponibile per chi attiva un nuovo contratto in tecnologia Fibra o FWA con almeno 30Mbit/s in download o, nel caso in cui si abbia già attivo un contratto con Vodafone, passando a un’offerta con almeno 30Mbit/s in download.

Il piano voucher è partito ieri e Vodafone aderisce al programma voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel per accelerare l’adozione della banda ultra larga, estendere l’accesso a una connettività veloce a tutto il Paese e rispondere alle nuove necessità delle famiglie italiane, dal lavoro remoto alla didattica a distanza. A partire dalla seconda metà di novembre, i clienti Vodafone con ISEE inferiore ai 20.000 euro avranno la possibilità di usufruire del bonus per un totale di 500 euro per attivare una connessione di rete fissa a partire da 30 Mbps e per l’acquisto di un tablet.

L’offerta di Vodafone per il piano voucher prevede:

contributo di 240 euro per l’attivazione della connessione in fibra , che sarà erogato attraverso uno sconto di 10 euro al mese per 24 mesi direttamente in fattura. Il cliente potrà attivare la fibra Vodafone al prezzo di 19,90 euro/mese (anziché 29,90 euro/mese)

contributo di 260 euro per l'acquisto contestuale di un tablet

L’offerta di Vodafone include connettività in Fibra fino a 1 Gigabit/s, upload e download illimitato alla massima velocità disponibile, attivazione e Vodafone Station. Per i clienti FTTH l’offerta Vodafone prevede la nuova Vodafone Station Wi-Fi 6, il modem di ultima generazione completo delle più recenti innovazioni per offrire ai clienti prestazioni superiori e una gestione ottimizzata dei dispositivi di tutta la famiglia per seguire lezioni online, anche in modalità video-chiamata, lavorare da remoto o guardare film in streaming e giocare online senza interruzioni.

Per ulteriori dettagli: https://www.vodafone.it/portal/Privati/Supporto/bonus-pc