Vodafone, parte oggi il concorso su Happy Week Business

Dal 5 giugno al 2 luglio i clienti e gli utenti Vodafone Business potranno partecipare a un concorso a premi su Happy Week, il programma che ogni settimana offre ai clienti Vodafone Business e ai loro dipendenti vantaggi e offerte di vari partner Vodafone disponibili sulla app My Vodafone Business. L’iniziativa vuole celebrare il primo anniversario di Happy Week Business.

Come funziona

Ogni settimana da oggi e fino al 2 luglio, in aggiunta ai consueti due vantaggi disponibili su Happy Week – che arrivano ogni lunedì e sono disponibili per tutta la settimana –, i clienti Vodafone Business e i loro dipendenti avranno la possibilità, richiedendo il codice per un vantaggio extra, di partecipare all’estrazione finale del concorso. Sarà possibile partecipare all’estrazione per un massimo di quattro volte per ciascun utente e i vincitori del concorso saranno 12: uno per ogni mese passato dal lancio del programma Happy Week Business.

I premi

Dodici i premi in palio: un monopattino elettrico o cene per due persone in ristoranti gourmet tramite cofanetti regalo. L’estrazione finale avverrà il 7 luglio 2023.

Cos’è Happy Week Business

Happy Week è il programma dedicato ai clienti e utenti Vodafone Business con cui Vodafone Business vuole essere maggiormente vicina alle aziende e ai suoi dipendenti, mettendoli sempre più al centro delle proprie iniziative. Ogni settimana i clienti possono godere di sconti e promozioni su un ampio assortimento di prodotti delle più varie marche semplicemente accedendo all’app My Vodafone Business.

Ulteriori informazioni a questo link.