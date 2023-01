Vodafone, on air la campagna del nuovo piano ‘Infinito insieme’

E’ on air la nuova campagna TV Vodafone dedicata al piano “Infinito Insieme”, l’offerta convergente che unisce il Wi-Fi di casa alle SIM per tutta la famiglia con Giga illimitati in 5G.

La campagna sottolinea l’impegno di Vodafone nel connettere le persone grazie alla sua tecnologia, e nel mettere la propria rete – sempre presente nei momenti che contano, ovunque ci si trovi – al servizio quotidiano della collettività. La rete Vodafone, che ancora una volta prende la parola e ricorda che è “nata per unire le persone”, accompagna e supporta i protagonisti dello spot: una ragazza, ballerina di hip-hop, chiede aiuto alla propria famiglia per cercare la sua scarpa da ballo per poter salire sul palco e prender parte ad uno spettacolo di danza. I componenti della famiglia, fisicamente distanti ma tutti connessi in video call da diversi angoli della città, si coordinano e si adoperano per ritrovare la scarpa e consegnarla alla ragazza, grazie anche all’aiuto del testimonial Alessandro Cattelan, in tempo per lo spettacolo.

Al seguente link lo spot: https://youtu.be/C83YLMmuQlU