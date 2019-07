Ok dalla Commissione Ue all'acquisizione degli asset in Germania, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca di Liberty Global da parte di Vodafone Group. Il ceo Nick Read: ‘Siamo il più grande operatore europeo di comunicazioni completamente convergenti’.

Via libera dall’Antitrust Ue all’acquisizione da parte di Vodafone degli asset tlc via cavo di Liberty Global per le attività in Repubblica ceca, Germania, Ungheria e Romania. A dicembre la Commissione aveva aperto un’indagine approfondita sull’accordo.

Nick Read, ceo di Vodafone Group: ‘Siamo il più grande operatore europeo di comunicazioni completamente convergenti’

Nick Read, ceo di Vodafone Group, ha così commentato la decisione dell’Antitrust Ue guidata da Margrethe Vestager : “Con l’approvazione da parte della Commissione Europea di questo merger, Vodafone si trasforma nel più grande operatore europeo di comunicazioni completamente convergenti, accelerando l’innovazione attraverso le nostre reti gigabit e portando maggiori benefici a milioni di clienti in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Questo è un passo significativo verso l’abilitazione di società veramente digitali per i nostri clienti.”

L’Antitrust europeo ha riconosciuto “piena conformità” del pacchetto di impegni offerti da Vodafone per concludere l’operazione da oltre 18 miliardi di euro. Bruxelles, nella nota in cui annuncia la decisione, sottolinea che il Gruppo tlc ha offerto “rimedi volti a garantire che gli utenti continuino a godere di prezzi equi, servizi di alta qualità e prodotti innovativi”.

Infatti, l’Autorità Antitrust dell’Unione Europea ritiene infatti che le condizioni offerte da Vodafone, che comprendono un accordo di vendita all’ingrosso con Telefonica Deutschland, siano sufficienti a dissipare le preoccupazioni rispetto a un impatto negativo sulla concorrenza nel settore.

Oltre all’accordo con Telefonica Deutschland, che dà a quest’ultima accesso alla rete via cavo della nuova entità in Germania, Vodafone si è impegnata a non negare alle emittenti che trasmettono i propri contenuti sulla piattaforma televisiva della nuova entità la possibilità di distribuire i programmi attraverso altri servizi multimediali OTT.

La società britannica di telecomunicazioni ha inoltre comunicato che non aumenterà le commissioni che le emittenti versano per la trasmissione dei propri canali attraverso la rete via cavo di Vodafone in Germania e di continuare a trasportare il segnale free to air alle emittenti.