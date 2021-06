Vodafone lancia un device di sicurezza per ciclisti e bici

Il numero degli amanti della bicicletta è in continua crescita anche in Italia, con oltre due milioni di bici vendute nel 2020 e quasi il 30% di italiani appassionati in più.

Il nuovo dispositivo ‘Designed & Connected by Vodafone’ coniuga design all’avanguardia e connettività Vodafone per garantire una maggiore sicurezza e una migliore esperienza su strada grazie alla tecnologia.

Curve Bike light & GPS tracker, terzo dispositivo della gamma Smart Tech ’Designed & Connected by Vodafone’, è una soluzione all-in-one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, visibilità su strada e connettività

Completo di una luce intelligente per il freno posteriore che opera dinamicamente in relazione alla velocità, Curve Bike light & GPS tracker offre ai ciclisti anche il tracciamento GPS, il rilevamento di eventuali impatti o incidenti e un servizio di alert che permette di avvisare in caso di spostamento inatteso della bici o di inviare notifiche a familiari e amici in caso di emergenza

Da oggi disponibile per l’acquisto online su https://voda.it/curvebike

Vodafone annuncia il lancio di Curve Bike light & GPS tracker, il nuovo dispositivo della serie di Consumer IoT Smart Tech ‘Designed & Connected by Vodafone’.

Grazie alla combinazione di illuminazione intelligente, localizzazione GPS e tutta l’affidabilità della connettività della rete Vodafone, Curve Bike light & GPS tracker consente ai ciclisti una migliore esperienza su strada e maggiore sicurezza, ovunque si trovino e a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Il mercato della bicicletta e gli appassionati del settore sono in continua crescita e l’anno appena trascorso ha scatenato una vera e propria “rivoluzione” ciclistica, con un evidente aumento dell’uso della bicicletta in tutta Europa. Anche in Italia il 2020 è stato un anno da record, con oltre due milioni di bici vendute [+17%][1] e sempre più italiani che hanno scelto di salire in sella [+27,5%][2]. Un’indagine svolta da Vodafone sui consumatori ha però evidenziato che tra le principali preoccupazioni dei ciclisti in Italia ci sono la scarsa visibilità e le condizioni di scarsa illuminazione sulle strade [40%], la scarsa protezione della bicicletta da furti [43%], la paura di essere travolti alle spalle [31%] e di essere coinvolti in un incidente senza essere notati dagli altri [24%][3].

Per queste ragioni il lancio di Curve Bike light & GPS tracker vuole fornire la soluzione ideale sia per i nuovi ciclisti che per quelli esperti che cercano una maggiore tranquillità sulla strada e quando parcheggiano la loro bici.

Dotato di un sistema di segnalazione sonora in caso di movimenti o spostamenti inattesi, Curve Bike light & GPS tracker permette di inviare la posizione della bicicletta direttamente al proprio smartphone, consentendo una costante localizzazione e comunicazione con la Vodafone Smart App. Grazie al tracciamento GPS, inoltre, il ciclista può anche visualizzare e archiviare ogni sua “corsa”, registrando distanza e durata. Infine, le funzionalità Impact Detection e Help Alerts consentono di segnalare ai contatti di fiducia una eventuale caduta o un incidente inviando una notifica push, un SMS o una chiamata automatica per far sapere dove si trova il ciclista in difficoltà.

Progettato per soddisfare le esigenze dei ciclisti anche quando non sono in sella, Curve Bike light & GPS tracker è stato creato con il contributo degli appassionati e dei pendolari ciclisti di tutta Europa. Con un design leggero, una batteria di lunga durata, impostazione immediata di zone di localizzazione e un bullone di sicurezza per aiutare a prevenire i furti, la soluzione unisce design, funzionalità e durata.

Curve Bike light & GPS tracker si aggiunge alla famiglia Curve dei dispositivi di tracciamento su piattaforma IoT di Vodafone. E segue Neo – lo smartwatch per bambini sviluppato in collaborazione con Disney e lanciato recentemente. Curve Bike light & GPS tracker è lanciato oggi in Italia, Spagna e Regno Unito e in seguito in altri mercati.

[1] Dati Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, 2020.

[2] Eco-counter: https://www.velo-city2021.com/en/blog/is-the-covid-19-cycling-boom-real-the-numbers-say-yes/#, settembre 2020.

[3] L’indagine è stata commissionata da Vodafone e condotta da 3GEM nel Regno Unito, in Italia, Spagna e Germania nel settembre 2019, con interviste a 1.000 ciclisti pendolari giornalieri, settimanali e mensili in ogni paese nel settembre 2019.