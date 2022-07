Vodafone lancia il nuovo “Vodafone Happy” – il programma che premia i clienti per il tempo passato insieme – completamente ridisegnato per valorizzare la relazione con i clienti. Il programma si inserisce in un percorso che vede Vodafone maggiormente vicina al cliente, mettendolo sempre più al centro delle proprie iniziative e realizzando un’esperienza che parte dall’ascolto attento dei suoi bisogni e delle sue aspettative.

Con il nuovo “Vodafone Happy”, i clienti potranno provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo, accumulando “sorrisi” – ovvero punti. Maggiore è il tempo trascorso con Vodafone, maggiori sono i premi ai quali si può accedere: i “sorrisi” vengono infatti assegnati in base agli anni passati in Vodafone e, con cadenza periodica, ne verranno assegnati altri per premiare il continuo rapporto di fiducia del cliente, oltre che per ogni prodotto o servizio Vodafone acquistato. Ogni mese poi, con delle sfide sempre diverse – le Happy Challenge, si potranno ottenere ulteriori “sorrisi”.

Usare i sorrisi

Ogni settimana i clienti, accedendo all’app My Vodafone, potranno utilizzare i propri “sorrisi” per provare a vincere il premio che più desiderano. Solo in caso di vittoria i sorrisi verranno scalati, altrimenti resteranno “congelati” fino al venerdì successivo per poter essere poi di nuovo utilizzati. Il programma prevede anche un regalo sicuro al mese che i clienti potranno scegliere tra diverse proposte. Insieme a Vodafone Happy, i clienti potranno continuare a godere anche di vantaggi di partner Vodafone: ogni settimana verranno proposte delle offerte e sconti dei partner con la possibilità di riscattare il vantaggio durante tutta la settimana fino al venerdì successivo.

Nuova grafica

Per valorizzare il nuovo programma, Vodafone Happy viene rinnovato anche nella grafica, grazie al lavoro di Fra! Design, un artista italiano specializzato in Doodle Art. Il giovane illustratore, entrato nel Guinness World Record nel 2020 per il disegno più grande del mondo realizzato a mano da una sola persona, è diventato famoso nel mondo della street art per i suoi doodle che celebrano l’uguaglianza attraverso il linguaggio universale dell’allegria. Le sue opere caratterizzano l’intera comunicazione del nuovo Vodafone Happy, a partire dalla nuova veste grafica dell’app My Vodafone.

Un’importante campagna di comunicazione, firmata dall’agenzia creativa Utopia che prevede a livello di media mix TV radio e digital – racconterà il nuovo Vodafone Happy. Dal 15 luglio sarà on air la nuova campagna TV, tra i primissimi esempi in Italia di produzione realizzata con la tecnica della virtual production: questa tecnica consiste nella creazione di uno sfondo con elementi tridimensionali su un ledwall ad altissima definizione che consente l’immersione in uno scenario paragonabile a quello reale. I disegni dell’artista FRA! Design sono stati trasformati in un mondo 3D che farà vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente al protagonista della campagna, Alessandro Cattelan. Cattelan, in compagnia di un amico, “entra” nell’app My Vodafone e improvvisamente viene catapultato nel mondo di Vodafone Happy: incontra così alcuni clienti Vodafone che si stanno godendo i premi che hanno vinto grazie al nuovo programma: la prima cliente sfreccia su un monopattino elettrico, il secondo fa una grigliata con il suo nuovo barbecue, mentre la cliente più fedele saluta i due protagonisti dalla macchina che ha appena vinto.

Partirà inoltre dal 25 luglio una campagna social, ideata e prodotta dall’agenzia creativa social We Are Social, che avrà il volto di “Hide the Pain Harold”, soprannome dato ad András Arató – un ex ingegnere ungherese – divenuto uno dei “meme” più famosi al mondo grazie al suo sorriso – volutamente – forzato e migliaia di post realizzati con delle sue foto. Hide the Pain Harold è il protagonista di diversi video in cui verranno raccontate in maniera ironica tre giornate storte che però non potranno togliere il sorriso a coloro che sono parte del modo di Vodafone Happy e hanno la possibilità di vincere tantissimi premi.