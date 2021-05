Vodafone Italia, un premio alla comunicazione della sostenibilità

Per il secondo anno consecutivo Vodafone Italia è Best in Media Communication e ha ricevuto lo Special Prize per la comunicazione della sua strategia green sulla sostenibilità. Fortune Italia ha organizzato l’evento di consegna delle certificazioni BIC, Best in media communication, realizzate in collaborazione con Eikon Strategic Consulting e basate sul primo sistema integrato di misurazione e valorizzazione della comunicazione nei media.

BIC Index

La nuova metodologia BIC Index misura con criteri oggettivi le tre dimensioni chiave di una comunicazione efficace: la reputazione sui media delle aziende, il posizionamento della singola azienda nei media grazie all’impatto del lavoro del team di comunicazione (Media Impact Assessment) e il media poll, risultato di una survey sottoposta ai giornalisti per esaminare la qualità dei contenuti e delle relazioni. In particolare, nell’anno della pandemia, le aziende Best in Media Communication hanno mostrato una grande resilienza anche nella comunicazione, riuscendo a raccontare efficacemente il proprio impegno nell’emergenza ma anche aprendo a scenari futuri sempre più centrati su aspettative di innovazione, centralità delle persone e sostenibilità.

Best in Media Communication 2021

Vodafone ha ottenuto la certificazione Best in Media Communication 2021 “per il suo posizionamento reputazionale eccellente, un giudizio positivo dei giornalisti, soprattutto in relazione all’accessibilità, e la capacità di comunicare in modo molto efficace l’immagine di un’azienda protagonista della rivoluzione tecnologica, impegnata nell’emergenza, attenta alla sostenibilità, con una vocazione distintiva alla sensibilità sociale”.

Obiettivi green

Assegnato a Vodafone anche il premio speciale per la campagna di comunicazione aziendale che ha costruito sulla strategia di sostenibilità, sui suoi obiettivi green e sul suo contributo alla transizione ecologica del Paese. Già oggi, infatti, la rete di Vodafone Italia è alimentata al 100% da fonti rinnovabili e, prima tra le telco, ha anticipato al 2025 l’obiettivo di zero emissioni proprie di gas a effetto serra. Con le sue soluzioni tecnologiche, e in particolare i suoi servizi IoT, Vodafone da’ impulso alla trasformazione digitale delle filiere produttive per promuovere nuovi modelli di lavoro più sostenibili e sta estendendo il suo impegno green anche al mondo consumer, per dar modo ai propri clienti di fare scelte più consapevoli nel rispetto dell’ambiente.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito, fin dalle primissime fasi dell’emergenza, a tener insieme il Paese con le nostre reti e con i nostri servizi, di averlo raccontato con efficacia e di essere riconosciuti per questo tra le migliori aziende in Italia per la comunicazione – commenta Silvia de Blasio, Direttore Comunicazione Corporate e Fondazione di Vodafone Italia – Essere certificati in un periodo così delicato rende questo riconoscimento ancora più importante. Oggi più che mai dobbiamo raccontare come le nuove tecnologie possano essere messe al servizio delle persone e dei bisogni umani, per trasformare e migliorare la società”.