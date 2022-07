Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno 2022 con ricavi da servizi a 1.052 milioni di euro, in calo del 2,3%* rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La performance del trimestre risulta influenzata in particolare dalla perdurante intensità competitiva nel segmento mobile.

I ricavi da servizi di rete fissa crescono del 4,2%*, pari a 307 milioni di euro. I clienti in banda larga sono 3 milioni.

Il second brand ho. Mobile ha raggiunto 2,9 milioni di clienti.

Servizi in fibra

I servizi in fibra di Vodafone sono disponibili per 25,9 milioni di famiglie e imprese, di cui 9,2 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber. Le città coperte con tecnologia 5G sono 60. La copertura FWA (Fixed Wireless Access) è disponibile per 3 milioni di famiglie, in oltre 5.000 comuni in tutte le regioni italiane.

Loyalty

In ambito Consumer Vodafone ha ridisegnato il loyalty programme Vodafone Happy, per valorizzare e premiare la relazione nel tempo con i propri clienti. Nel trimestre è stato inoltre lanciato il nuovo WiFi Ricaricabile per rimanere connessi anche in vacanza e siglato l’accordo per la distribuzione dei Ray-Ban Stories, nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta.

Vodafone Business si è aggiudicata due macroaree (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) nell’ambito della recente gara Infratel per collegare in banda larga oltre 12.000 presidi sanitari.

Prosegue l’adesione al piano Voucher promosso dal MiSE per accelerare la digitalizzazione delle PMI in Italia, attraverso il quale le microimprese e le PMI possono richiedere bonus fino a 2.500€ per l’attivazione di contratti di connettività con velocità in download anche superiori a 1 Gbps.

Convenzioni Consip per il Cloud nella PA

Nel trimestre inoltre sono state firmate da Vodafone Business le convenzioni Consip ‘SGM’ per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione del parco tecnologico degli enti pubblici, l’accordo ‘Sicurezza on Premise’ per i servizi di sicurezza e quello per l’erogazione di servizi professionali per la migrazione al Cloud.

Vodafone Business ha lanciato, prima in Italia, la tecnologia CAT-M per l’IoT in mobilità. Complementare al Narrowband IoT, CAT-M contribuirà in modo significativo nei prossimi anni allo sviluppo delle smart cities, anche in ambiti strategici quali la sanità e la mobilità.

Bandi Italia 5G

A giugno il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Inwit, Vodafone e Tim si è aggiudicato tutti e 6 i lotti del Piano “Italia 5G”. La gara, bandita da Infratel Italia sulla base della convenzione stipulata con il Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobile 5G nelle aree d’Italia attualmente prive di internet mobile veloce.

Vodafone Group: salgono ricavi I trim a 11,28 mld (+2,7%), su buona strada per guidance 2023

A livello di gruppo, Vodafone ha dichiarato che i ricavi totali del primo trimestre sono aumentati dell’1,6% (e del 2,7% organico) a 11,278 miliardi di euro. I ricavi da servizi sono aumentati rispettivamente dell’1,3% (e del 2,5%) a 9,514 miliardi, con la Germania che ha rappresentato 2,857 miliardi, in calo dello 0,5% sia in termini riportati che organici con la nuova legge sulle tlc.

I ricavi medi per utente (ARPU) mobili per contratto consumer europeo sono cresciuti dello 0,7% annuo poiché il gruppo ha aggiunto 215.000 clienti mobili e perso 72.000 di quelli a banda larga. I ricavi dei servizi aziendali Vodafone sono cresciuti dell’1,7%, supportati da maggiori ricavi da roaming e servizi digitali.

Vodafone ha dichiarato di essere sulla buona strada per raggiungere la sua guidance 2023 con un Ebitda rettificato dopo locazioni di 15-15,5 miliardi di euro. “Abbiamo eseguito in linea con le nostre aspettative, realizzato un altro trimestre di crescita sia in Europa che in Africa, e visto un’accelerazione della crescita del business. Anche se non siamo immuni dalle attuali sfide macroeconomiche, siamo sulla buona strada per fornire risultati finanziari per l’anno in linea con le nostre indicazioni. La nostra attenzione a breve termine sulle priorità operative e di portafoglio rimane invariata. Abbiamo fatto buoni progressi verso la stabilizzazione della nostra performance commerciale in Germania e continuiamo a perseguire attivamente le opportunità con Vantage Towers e per rafforzare le nostre posizioni di mercato in Europa” ha dichiarato il ceo Nick Read.

* Variazione organica su base comparabile