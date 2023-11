Vodafone Italia, migliora il trend ma pesa il costo dell’energia

Vodafone Italia chiude il primo semestre dell’anno con ricavi da servizi a 2,098 miliardi di euro, in calo dell’1,3% (Q1 -1.6%, Q2: -1.0) ma con un trend di miglioramento rispetto all’anno precedente.

La pressione sui prezzi nel segmento value, spiega una nota, è in parte controbilanciata dalla forte domanda del Business per connettività di rete fissa e servizi digitali e “il miglioramento delle tendenze trimestrali è stato sostenuto dal roaming mobile stagionalmente più elevato e dai ricavi dei visitatori”.Il maggior peso dell’energia però persa fortemente (con un impatto di 10,1 punti percentuali), spiega Vodafone, e l’adjusted EBITDAaL segna un calo del 15 per cento (- 4,9% al netto dei prezzi dell’energia) a 645 milioni.

I ricavi da rete fissa crescono dell’8%, trainati dalla crescita nella connettività fissa Business e dai servizi digitali per le imprese.

L’Adjusted EBITDAaL è in calo del 15%, pesa il maggiore prezzo dell’energia per il 10,1%. L’Adjusted EBITDAal è in calo del -4,9% al netto dei prezzi dell’energia.

Vodafone Business registra dal canto suo una crescita dell’8,4%.

I servizi a banda larga sono ora disponibili per 23,6 milioni di famiglie. A ciò si aggiungono i servizi che ora coprono 3,9 milioni di famiglie e imprese tramite FWA 5G e ulteriori 1,5 milioni tramite FWA 4G.

Il second brand ho. Mobile raggiunge quota 3,1 milioni di clienti.

A ottobre 2023 Vodafone ha raggiunto l’intesa per la proroga dell’accordo nel mercato wholesale con Poste fino al 2028.

Della Valle (Vodafone), Italia molto diversa da Spagna

L’Italia “è molto diversa dalla Spagna” da cui Vodafone ha deciso di uscire. La ceo, a margine della presentazione dei conti del semestre, ha detto ai giornalisti che il mercato italiano può beneficiare del consolidamento del settore e il gruppo sta valutando diverse opzioni per le sue attività.

Vodafone Group

Il gruppo Vodafone ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2023-2024 con ricavi dei servizi in aumento del 4,2% a livello di gruppo su base annua.

Buon miglioramento in Germania (1° trimestre: -1,3%, 2° trimestre: 1,1%) e continua accelerazione in Vodafone Business con Crescita del 4,4% nel primo semestre.

I ricavi del Gruppo sono diminuiti del 4,3% a 21,9 miliardi di euro a causa delle variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio e della cessione di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nell’anno finanziario precedente.

Confermata la guidance per l’anno fiscale 2024 con un EbitdaaL rettificato “sostanzialmente piatto” a circa 13,3 miliardi di euro e un free cash flow di circa 3,3 miliardi di euro.