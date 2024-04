Vodafone, nuova campagna super Wi-Fi

“Le tue idee, la nostra tecnologia”: con questo messaggio la campagna pubblicitaria sottolinea come la tecnologia e la connettività della rete Vodafone, con la sua affidabilità, innovazione e potenza, possano supportare le persone e le loro idee, nelle loro sfide nei diversi momenti della loro quotidianità.

Nello spot, un papà è alle prese con suo figlio cercando di farlo addormentare mentre guarda la partita della sua squadra del cuore insieme ad un amico. La sfida si rivela ardua e mentre il papà culla suo figlio, il suo amico lo aiuta seguendolo per tutta casa con un laptop per permettergli di continuare a vedere la partita. Lo segue perfino in cantina dove, grazie ad un’ingegnosa idea, il papà riesce a far addormentare il bambino. I due amici sono riusciti a non perdersi neanche un momento della partita grazie al super Wi-Fi di Vodafone, che arriva in ogni angolo della casa.

Al centro della campagna c’è proprio il Super Wi-Fi 6 Extender di Vodafone, che permette di avere il massimo della connessione e navigare senza interruzioni, in ogni angolo di casa.

La nuova campagna sarà declinata anche con una campagna digital.

Al link la campagna https://youtu.be/BAj7VXU72i4

Al link le informazioni su Super Wi-Fi 6 Extender https://privati.vodafone.it/super-wifi-extender