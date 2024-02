Vodafone Business ha lanciato una nuova applicazione per incrementare la produttività dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese. Realizzata in collaborazione con il fornitore leader di software di gestione aziendale vcita, “Vodafone CRM[1] by vcita” – questo il nome della soluzione sul mercato italiano – sostituisce molte attività manuali dispendiose in termini di tempo e denaro con nuovi servizi automatizzati e digitali, consentendo alle PMI di incrementare la produttività, migliorare le relazioni con i clienti e aumentare i ricavi.

L’applicazione Vodafone CRM by vcita offre una piattaforma di gestione della clientela che racchiude le funzionalità di agenda per la gestione degli appuntamenti, di gestione del processo di fatturazione e dei pagamenti e permette di creare campagne di comunicazione e marketing. L’app fa parte del portafoglio di prodotti software offerti insieme ai servizi di connettività di Vodafone Business, che vuole essere a fianco delle imprese nel loro percorso di trasformazione digitale.

L’applicazione è stata lanciata in Italia e sarà progressivamente distribuita in altri mercati europei di Vodafone, ed è stata progettata appositamente per aiutare le piccole imprese con risorse limitate a disposizione a digitalizzare le attività principali, gestendo e facendo crescere la propria base di clienti.

Le PMI sono la forza trainante dello sviluppo economico dell’Unione Europea e contribuiscono per oltre la metà del suo prodotto interno lordo[2]. Secondo una ricerca, circa l’84% delle PMI si affida ancora a processi manuali per svolgere le attività quotidiane come la fatturazione, che in media equivalgono a circa 120 ore di lavoro all’anno per ogni azienda[3].

