Sui modelli Nissan arriva il servizio monitoraggio veicoli rubati

Nissan introduce il sistema di localizzazione della vettura in caso di furto, per offrire ai propri clienti un maggiore livello di tranquillità.

Monitoraggio Veicoli Rubati è il servizio per localizzare la vettura in caso di furto

Disponibile sui modelli Nissan Qashqai, X-Trail e Ariya, al costo di 99 euro/anno

Facile da attivare e gestire con l’app NissanConnect Services, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Una vasta rete europea di call center permette il recupero della vettura anche oltre i confini nazionali

Denominato Monitoraggio Veicoli Rubati, il servizio è disponibile per i modelli Nissan Qashqai (a partire dall’allestimento N-Connecta), X-Trail (a partire dall’allestimento N-Connecta) e Ariya ed è integrato nell’app NissanConnect Sericves.

Servizio in collaborazione con Vodafone Automotive

Il Monitoraggio Veicoli Rubati è gestito in collaborazione con Vodafone Automotive – fornitore di servizi Nissan – e permette di tracciare e localizzare il veicolo rubato utilizzando il GPS. L’individuazione e il recupero del mezzo sono a cura dal fornitore del servizio e delle Forze dell’Ordine, che possono decidere di disattivare da remoto l’avviamento della vettura per facilitare le operazioni.

Accedendo alla sezione Nissan Store dell’app NissanConnect Services, i clienti possono verificare se il proprio veicolo è dotato di Monitoraggio Veicoli Rubati e, nel caso, scegliere di sottoscrivere online l’abbonamento al costo di 99 euro/anno.

Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, prevede attività di call center e notifiche istantanee nel caso il veicolo venga spostato all’insaputa del proprietario – che può seguirne i movimenti tramite l’app. Inoltre, una vasta rete europea di call center, che interagisce direttamente con le Polizie locali, permette di individuare e recuperare la vettura anche al di fuori dei confini nazionali.

Guillaume Pelletreau, Vice President, Electrification and Connected Services, Nissan AMIEO Region, ha dichiarato: “Il Monitoraggio Veicoli Rubati offre ai nostri clienti un maggiore livello di tranquillità, che possono parcheggiare la vettura vicino casa o in luoghi meno familiari, certi che, in caso di furto, potranno recuperarla con il supporto delle Forze dell’Ordine”.

NissanConnect Services

Il Monitoraggio Veicoli Rubati amplia così le funzionalità dell’app NissanConnect Services con la quale si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone o da dispositivi Alexa e Google, l’attivazione del clacson, delle luci e l’apertura/chiusura delle portiere, quest’ultima funzione molto utile per la consegna sotto casa di prodotti acquistati online.

Inoltre, è prevista l’opzione di notifica, in caso di superamento di una soglia di velocità, di un orario o di una zona preimpostati. Le notifiche permettono ai genitori di tenere sotto controllo l’uso della vettura da parte dei propri figli. Infine, sono disponibili report sullo stato di salute del veicolo, che ricordano se è necessaria manutenzione e segnalano eventuali malfunzionamenti della vettura.

Per le vetture elettriche, inoltre, con l’app NissanConnect Services è possibile gestire da remoto la temperatura dell’abitacolo e verificare lo stato di carica della batteria.