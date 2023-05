Vodafone Italia, Lorenzo Forina nuovo Chief Commercial Officer

Lorenzo Forina, attuale Direttore di Vodafone Business, assume dal 1° giugno il ruolo di Chief Commercial Officer di Vodafone Italia, a riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio.

Forina, entrato in Vodafone Italia nel 2021 come Direttore di Vodafone Business, avrà la responsabilità di guidare e coordinare le attività delle business unit ‘Consumer’, ‘Business’ e ‘Customer Operations’.

Anita Carra nuovo Direttore Consumer di Vodafone Italia

Forina mantiene ad interim il ruolo di Direttore di Vodafone Business, e a lui riporteranno Gianluca Pasquali che assume il ruolo di Direttore Customer Operations e Wholesale, e Anita Carra, attuale Direttore Consumer di Vodafone Irlanda, che diventa Direttore Consumer di Vodafone Italia.

In precedenza, Forina – dopo una significativa esperienza nella consulenza – ha maturato una lunga esperienza in Telecom Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Chief Revenue Officer nel 2019.

Anita Carra, è entrata in Vodafone nel 2017 come Direttore Consumer prima in Ungheria e, successivamente, in Irlanda, dopo aver maturato una significativa esperienza internazionale in Unilever e UPC.

Gianluca Pasquali, è entrato in Vodafone nel 2011 dove ha ricoperto numerosi ruoli senior sia in Italia che all’estero fino ad assumere il ruolo di Direttore Consumer nel 2021, dopo aver maturato una importante esperienza nella consulenza.

Il Comitato Esecutivo di Vodafone Italia, guidato dall’Amministratore Delegato Aldo Bisio, è così composto: Lorenzo Forina (Chief Commercial Officer), Anita Carra (Consumer), Gianluca Pasquali (Customer Operations & Wholesale) Sabrina Casalta (Finance), Silvia Cassano (Risorse Umane e Organizzazione), Antonio Corda (External Affairs, Legal, Compliance & Privacy) Silvia de Blasio (Comunicazione Corporate & Fondazione), Ignacio Garcia (Information Technology), Marco Zangani (Network).