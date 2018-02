Vodafone Italia cresce nel fisso. Ricavi +12% e clienti broadband +13,3%

Vodafone Italia chiude il terzo trimestre al 31 dicembre con ricavi complessivi per 1.324 milioni di euro. Conti sostenuti dalla crescita nel fisso, clienti 4G a quota 11,3 milioni.

Vodafone Italia ha chiuso il terzo trimestre dell’esercizio fiscale al 31 dicembre 2017 con ricavi da servizi per 1.324 milioni di euro, in leggero calo dello 0,4% rispetto allo stesso trimestre del 2016.

“La performance finanziaria del trimestre – si legge nella nota – è stata sostenuta da un incremento dell`ARPU fisso e da una forte crescita della base clienti di rete fissa, che hanno compensato la forte pressione competitiva sul segmento mobile”.

Cresce ancora il numero di clienti 4G, che raggiunge quota 11,3 milioni, in aumento di 3 milioni rispetto all’anno precedente.

Vodafone Italia sottolinea che la rete 4.5G è stata lanciata in 8 città (Milano, Firenze, Palermo, Verona, Torino, Bologna, Napoli, Roma). La copertura della rete 4G raggiunge il 97,8% della popolazione in oltre 7mila comuni, di cui oltre 1.500 in 4G+.

I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 253 milioni di euro (+12%). Continua la crescita dei clienti di banda larga fissa (+13,3%), che si attestano a quota 2,4 milioni (in aumento di 95mila unità nel trimestre).

I servizi in fibra sono disponibili in oltre 1.200 città italiane, di cui 12 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo attraverso la partnership con Open Fiber.

Tra le iniziative commerciali lanciate nel trimestre: la nuova offerta convergente ‘Vodafone One’ che include Fibra e 4.5G e può essere anche arricchita con i contenuti della ‘Vodafone TV’, e l’ingresso nel mercato IoT consumer con il lancio di ‘V by Vodafone’.

L’interesse di Vodafone Italia per il mercato IoT è stato ribadito non più tardi di ieri con l’accordo per lo sviluppo di nuove soluzioni siglato con Arduino.

Vodafone Group ha chiuso il terzo trimestre con ricavi totali in calo del 3,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 11,79 miliardi di euro a causa, spiega il gruppo, dell’effetto cambi e del deconsolidamento dei Paesi Bassi. La crescita organica dei ricavi da servizi si è attestata a +1,1% a quota 10,18 miliardi di euro dopo il +1,3% del trimestre precedente. Vodafone ha confermato la guidance che prevede, tra l’altro, una crescita organica dell’Ebitda adjusted di circa il 10% e un free cash flow superiore a 5 miliardi di euro.

“Abbiamo mantenuto un buon momento commerciale nel terzo trimestre. L’utilizzo dei dati continua a crescere fortemente e abbiamo superato la soglia dei 100 milioni di clienti 4G” sottolinea il Ceo Vittorio Colao “Abbiamo fatto forti progressi con la nostra strategia sul fisso e sulla convergenza e abbiamo ottenuto il nostro miglior trimestre in termini di crescita dei clienti sulla banda larga ad alta velocità in Europa”.