Vodafone Italia lancia Vodafone One, l’offerta per tutta la famiglia

Vodafone Italia punta a soddisfare i bisogni di comunicazione e intrattenimento di tutta la famiglia con Vodafone One, la nuova offerta che include per la casa la velocità di IperFibra, la rete mobile 4.5G e i contenuti di Vodafone TV con la comodità di gestire in un unico conto telefonico le spese del nucleo famigliare.

Con Vodafone One, i clienti possono avere IperFibra Vodafone fino a 1 Gigabit al secondo, sempre più performante grazie alla nuova Vodafone Power Station; Giga Vacanza con 40 Giga in regalo sulla SIM mobile per navigare come a casa anche in vacanza; e per lo smartphone tutta la velocità del 4.5G con 1000 minuti, 1000 SMS e 5GB e Vodafone Pass Social & Chat incluso per navigare sui social senza consumare i propri Giga. Il tutto a 29,90 euro ogni 4 settimane.

E per le famiglie più numerose, con Vodafone One è possibile avere fino a 3 SIM mobili, alle stesse condizioni della prima SIM a soli 10 euro ogni 4 settimane in più l’una.

Inoltre, gli appassionati di film e serie tv possono attivare Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV. A 10 euro ogni 4 settimane, Vodafone Tv offre il grande Intrattenimento di NOW TV – la Internet TV di Sky – e, grazie alle partnership siglate con importanti player come Sony Pictures Television, 20th Century Fox, La7, BBC Worldwide e Discovery, un ampio catalogo on demand di show, film, documentari e contenuti per bambini. Vodafone TV dispone di una serie di funzionalità avanzate su numerosi canali che consentono di mettere in pausa, registrare i programmi o di vedere contenuti già andati in onda. Su Vodafone TV sono presenti anche le app di Netflix, CHILI, Youtube e i ticket di NOW TV Calcio e Sport, Cinema e Serie TV.

Per l’offerta Vodafone One – e per i piani IperFibra Family e SuperADSL Family – Vodafone lancia oggi la nuova Vodafone Power Station, ancora più potente e con un design all’avanguardia. La nuova Vodafone Power Station, che rappresenta l’ultima innovazione tecnologica dopo la Vodafone Station Revolution lanciata nel 2014, può connettere contemporaneamente tutta la famiglia, grazie al Wi-Fi potenziato con le 7 antenne in Dual Band. I già clienti potranno richiedere la Vodafone Power Station a partire dal 1 febbraio.