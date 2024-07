La certificazione per la parità di genere e l’attestazione D&I sono state assegnate da RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di settanta paesi. Silvia Cassano (Vodafone Italia): 'Oltre il 43% dei nostri manager è donna'.

Vodafone Italia conferma per il secondo anno consecutivo la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, con un punteggio di 93 su 100, e ottiene l’attestazione Human Resource Management Diversity and Inclusion ISO 30415:2021 che testimonia l’impegno di Vodafone nel valorizzare le diversità e nell’essere un’azienda inclusiva.

Certificazione da RINA

La certificazione per la parità di genere e l’attestazione D&I sono state assegnate da RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di settanta paesi. Dopo una fase di monitoraggio, RINA ha confermato, con un punteggio di 4 punti superiore a quello dello scorso anno, la capacità dell’azienda nell’adottare politiche e iniziative concrete per favorire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della parità di genere. È stata attestata la coerenza delle attività di Vodafone sulla base di un processo di valutazione costituito da sei indicatori chiave, quali cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

L’attestazione Diversity & Inclusion conferma l’impegno di Vodafone, a tutti i livelli e grazie a politiche e programmi D&I, nel creare un ambiente lavorativo inclusivo, che faccia leva sulle diversità e unicità come punti di forza, accrescendo la consapevolezza e le competenze delle sue persone.

Silvia Cassano (Vodafone Italia): ‘Oltre il 43% dei nostri manager è donna’

“La certificazione per la parità di genere rappresenta il frutto di un lungo percorso che mette in evidenza sia l’autenticità dell’impegno a tutti i livelli aziendali sia la solidità delle nostre policy a supporto delle persone intese come primo asset aziendale, nelle rispettive unicità – dice Silvia Cassano, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia. Proseguiamo nello sviluppo di iniziative concrete per aiutare i nostri colleghi e le nostre colleghe a lavorare nelle migliori condizioni personali e professionali. Sono costantemente rafforzate politiche per valorizzare merito, inclusione e parità nelle posizioni di leadership (oltre il 43% dei nostri manager è donna), ridurre il divario salariale e migliorare i servizi di welfare favorendo integrazione positiva tra vita e lavoro, tramite un dialogo costante con dipendenti, sindacati e opinione pubblica. La nuova attestazione Diversity & Inclusion è un ulteriore riconoscimento delle azioni che intraprendiamo ogni giorno per valorizzare tutte le diversità e contribuire ad un cambiamento culturale della società stessa”.

