Vodafone Italia, Andrea Rossini nuovo Direttore Strategy, Business Transformation & Wholesale

Andrea Rossini è il nuovo Direttore Strategy, Business Transformation & Wholesale di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio.

Andrea Rossini, membro del Comitato Esecutivo di Vodafone Italia da aprile 2018, è entrato in Vodafone nel 1999 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in ambito Business che Consumer. Nel 2013 è stato nominato direttore Consumer di Vodafone Romania, dove ha guidato con successo il turnaround della direzione Consumer con il ritorno alla crescita dei ricavi e la conquista della leadership nel Net Promoter Score. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore della Business Unit Consumer di Vodafone Italia dove ha consolidato il percorso di trasformazione digitale, accelerato sulla convergenza e lanciato iniziative di posizionamento come la GigaNetwork 5G, e di crescita, come la prima generazione di offerte con dati illimitati “Infinito”.

Laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in Business Administration presso la Henley Business School.