L’antenna comprende una turbina eolica e pannelli solari e potrebbe aiutare a fornire copertura mobile in luoghi difficili da raggiungere come le aree rurali.

Vodafone ha acceso il suo primo impianto per telefoni cellulari autoalimentato ad energia solare del Regno Unito. L’obiettivo è vedere se potrebbe essere la soluzione per fornire copertura in aree remote del paese, riducendo al contempo l’impronta di carbonio dell’azienda.

Il traliccio, che ha pannelli solari e una turbina per raccogliere l’energia rinnovabile del sole e del vento, è progettato per funzionare fuori dalla rete elettrica, servendo aree che tradizionalmente sono state difficili da servire per i fornitori di servizi mobili.

La sperimentazione di due anni nella comunità di Eglwyswrw in Galles ha lo scopo di “assicurare che siamo in grado di fornire elettricità a questo sito per la maggior parte del tempo”, ha detto Suki Gilliland, Senior Energy Manager di Vodafone UK.

“Il risultato della sperimentazione sarà quindi capire cosa dobbiamo fare in termini di fornitura di elettricità rinnovabile, tecnologia rinnovabile e altre innovazioni tecnologiche per fornire una soluzione completamente off-grid”, ha detto a Euronews Next.

L’antenna utilizza una turbina eolica realizzata da Crossflow Energy, che genera energia anche con vento scarso. Può essere installata senza bisogno di posare cavi elettrici, il che secondo Vodafone riduce il suo impatto sull’ambiente circostante nonché gli obblighi di manutenzione.

L’antenna sperimentata a Eglwyswrw sarà connessa alla rete come un backup, per assicurare una copertura continuativa alla comunità, ha detto Gilliland.

Prima di ricorrere all’utilizzo dell’energia dalla rete, tuttavia, verrà prima alimentata dalla turbina e, nei momenti in cui non c’è l’energia eolica, entrerà in funzione una batteria carica di potenza in eccesso.

La società afferma che queste antenne la aiuteranno a ridurre l’impronta di carbonio e a raggiungere l’obiettivo di zero operazioni nel Regno Unito entro il 2027.

Vodafone non ha specificato quanti impianti autoalimentati intende costruire se il test avrà esito positivo, ma afferma che potrebbe essere parte della soluzione per raggiungere la copertura del 95% della massa continentale del Regno Unito, un obiettivo del governo e dell’industria.

L’antenna mobile autoalimentata che domina la comunità di Eglwyswrw in Galles. Vodafone

Il team raccoglierà i dati durante i due anni di prova e ottimizzerà la tecnologia determinando al contempo quali siti sono più adatti per ospitare queste antenne mobili autoalimentate, dati i requisiti del vento per alimentarle.

Antenne mobili autoalimentate: una soluzione sostenibile per la connettività rurale?

Prove simili sono iniziate altrove in Europa, con Ericsson e Deutsche Telekom che utilizzano l’energia eolica e solare per alimentare un sito mobile 5G in Germania.

Ciò è reso necessario in parte dall’aumento dei costi dell’elettricità, ma queste aziende stanno anche cercando di trovare modi per garantire energia affidabile a basse emissioni di anidride carbonica per i loro siti affamati di energia.

“I costi energetici per il nostro settore sono di circa 25 miliardi di dollari (24 miliardi di euro) all’anno, probabilmente più vicini ai 30 miliardi di dollari (28,8 miliardi di euro), agli attuali prezzi dell’energia”, ha detto a Reuters Mats Pellbäck Scharp, responsabile della sostenibilità di Ericsson.

Ericsson ha affermato che la turbina eolica da 5 kilowatt e i moduli solari potrebbero teoricamente alimentare l’intero sito di Dittenheim, a circa 193 km a nord di Monaco, nello stato della Baviera.

Dodici metri quadrati di pannelli solari sono già in funzione da un anno, fornendo circa il 10 per cento dell’energia necessaria.