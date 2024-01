La partecipazione dell’operatore degli Emirati Arabi Uniti e& (ex Etisalat) nel capitale di Vodafone solleva le preoccupazioni di alcuni esponenti del Governo nel Regno Unito. Cresce quindi la preoccupazione per la presenza di E& nella compagnia britannica, tra l’altro in qualità di primo azionista con il 14,6% e con un membro in cda.

La partecipazione della società di Tlc con sede ad Abu Dhabi in Vodafone pone rischi per la sicurezza nazionale in termini di contratti governativi e sicurezza informatica, ha concluso la Londra, ordinando a Vodafone di adottare misure per gestire i rischi.

In una dichiarazione pubblicata il 24 gennaio, il governo britannico ha autorizzato la partecipazione del 14,6% di Emirates Telecommunications in Vodafone, controllata dallo stato, rendendola il maggiore azionista dell’azienda britannica.

Governo Uk a Vodafone: istituire comitato di sicurezza

Tuttavia, il governo ha detto anche che Vodafone dovrebbe istituire un comitato per la sicurezza nazionale per supervisionare i lavori sensibili che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza nazionale.

Ha inoltre limitato le funzioni che un rappresentante e& può svolgere nel consiglio di amministrazione di Vodafone, senza fornire ulteriori dettagli.

I timori che le potenze straniere possano intromettersi nelle principali imprese britanniche hanno spinto il governo a intensificare il controllo delle transazioni societarie che coinvolgono acquirenti statali e aziende di paesi autoritari.

La Gran Bretagna sta inoltre esaminando il piano di acquisizione del quotidiano britannico Telegraph da parte di un gruppo sostenuto da Abu Dhabi.

E&, che opera in 16 paesi in Medio Oriente, Asia e Africa, ha acquisito una partecipazione in Vodafone sin da un investimento iniziale nel maggio 2022 e le due società hanno deciso di approfondire la loro relazione nel maggio 2023.

Vodafone ha poi dichiarato che l’amministratore delegato di e&, Hatem Dowidar, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come amministratore non esecutivo.

Un portavoce di Vodafone ha dichiarato giovedì: “Siamo lieti di aver ricevuto l’autorizzazione nel nostro mercato interno per il nostro accordo di relazione strategica con e& e che e& possa prendere posto nel nostro consiglio di amministrazione”.

La partnership strategica è ancora in attesa di approvazione in una serie di altre giurisdizioni.

E& non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Londra ha affermato che il rischio è sorto in relazione al ruolo di Vodafone nel fornire comunicazioni a molte parti del governo centrale e nel garantire la sicurezza informatica del Paese.

I timori del vice premier Oliver Dowden

Oliver Dowden, il vice primo ministro, è intervenuto per chiedere protezione dallo Stato del Golfo dopo che è diventato il maggiore azionista dell’operatore di telecomunicazioni con una quota del 14,6% del valore di 2,7 miliardi di sterline.

Dowden ha affermato che Vodafone, che detiene contratti sensibili con Whitehall e possiede infrastrutture critiche compresi i cavi sottomarini, era a rischio di “influenza materiale” da parte degli Emirati Arabi Uniti. E ha ordinato alla compagnia di istituire un comitato speciale per supervisionare qualsiasi lavoro che avesse attinenza con la sicurezza britannica. Vodafone sarà inoltre tenuta a tenere informati i funzionari sulla sua partnership con e&, l’operatore statale di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti. I suoi dirigenti potranno assumere solo incarichi non esecutivi presso Vodafone.

La partnership è stata concordata dalle aziende quasi un anno fa. Hatem Dowidar, il capo delle telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti, ha ottenuto un posto nel consiglio di amministrazione di Vodafone, con l’opzione di nominare un secondo direttore se la partecipazione dovesse aumentare oltre il 20%.

L’intervento di Dowden, effettuato ai sensi del National Security and Investment Act recentemente introdotto, arriva mentre i ministri esaminano attentamente l’acquisizione del Telegraph da parte di Abu Dhabi.

Ingresso saudita in Telefonica preoccupa

L’ingresso del fondo emiratino in Vodafone non è un caso isolato. L’Arabia Saudita ha acquisito una quota del 9,9% nella spagnola Telefonica.

Dowden ha affermato che l’ordine di creare un comitato speciale presso Vodafone è “necessario e proporzionato per mitigare il rischio per la sicurezza nazionale”.

Neil O’Brien, ex ministro della sanità, ha aggiunto: “Se il governo considera gli Emirati Arabi Uniti un rischio per la sicurezza anche solo per quanto riguarda le nostre telecomunicazioni, ciò ha implicazioni abbastanza chiare sulla loro capacità di gestire i nostri giornali e riviste.

Anche se desideriamo avere un rapporto amichevole con gli Emirati Arabi Uniti, il loro arrivo a possedere i nostri media probabilmente porterà a molte domande sgradite ad Abu Dhabi. Sarebbe perfettamente ragionevole… denunciarlo per motivi di sicurezza nazionale”.

La preoccupazione dei politici per l’acquisizione del Telegraph riguarda il principio secondo cui un governo straniero assume la proprietà di un giornale di rilievo. Sono particolarmente preoccupati per il rischio per l’indipendenza giornalistica e la libertà editoriale.