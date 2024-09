Il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti ha aumentato la sua quota in Vodafone. Emirates Investment Authority (EIA) ha aumentato le sue partecipazioni dell’1% la sua quota portandola al 15%, secondo una nuova documentazione presentata alla Borsa di Londra. EIA era già il maggiore azionista singolo dell’operatore davanti a Liberty Global Holdings che detiene una quota del 5%.

Fra gli altri azionisti sono annoverati The Vangaurd Group, Norges Bank e Blackrock.

Capitalizzazione

Le azioni di Vodafone sono attualmente scambiate a 76 pence a Londra, a fronte di una capitalizzazione di mercato di 4,3 miliardi di sterline.

Fusione Vodafone-Three in attesa dell’Antitrust Uk

Nel frattempo, Vodafone e Three sono ancora in attesa della decisione dell’autorità antitrust britannica sulla fusione da 15 miliardi di sterline.

La mossa di EIA arriva dopo che è emerso che Vodafone e Three dovranno attendere più a lungo del previsto prima di scoprire se la fusione pianificata da 15 miliardi di sterline potrà ottenere l’imprimatur dell’Antitrust britannico.

La Competition and Markets Authority (CMA) ha reso noto ad agosto di aver esteso il periodo di tempo necessario per esaminare l’accordo.

Le due aziende di telefonia mobile affermano che l’accordo consentirà loro di investire di più nei loro servizi e di competere meglio con i principali rivali, l’operatore EE, BT e Virgin Media-O2.

Riacquisto azioni

Sempre il mese scorso, Vodafone ha lanciato la fase successiva del suo programma di riacquisto di azioni per un valore fino a 500 milioni di euro (430 milioni di sterline). A marzo, la società ha dichiarato che avrebbe restituito 4 miliardi di euro (3,4 miliardi di sterline) agli azionisti come parte di una più ampia revisione dell’allocazione del capitale nel tentativo di placare gli azionisti nervosi dopo le vendite di asset.

Ha dato il via al ritorno a maggio con un riacquisto iniziale di azioni da 500 milioni di euro (430 milioni di sterline) e ha ribadito i piani per restituire 2 miliardi di euro agli azionisti nei successivi 12 mesi.

A luglio, Vodafone ha ceduto una quota del 10 percento in Vantage Towers per 1,3 miliardi di euro (1,1 miliardi di sterline) mentre continuava a vendere asset per ridurre il suo debito.

