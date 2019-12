Vodafone “green”, stop alla plastica dal 2020 e riduzione sim del 50%

Eliminare tutta la plastica superflua dai prodotti Vodafone a partire dal Natale 2019 e per tutto il 2020: si usa solo l’indispensabile, gran parte della linea di prodotti e gadget aziendali sarà sempre più “plastic free”. È questo il messaggio del Gruppo Vodafone ai suoi clienti e a tutto il mondo, con l’annuncio di nuove schede sim ridotte nelle dimensioni del 50%, proprio come conseguenza di questa riduzione nell’utilizzo di materiali derivati dalla plastica.

Si parte dagli store Vodafone di Gran Bretagna e altri Paesi europei, quando dal 2020 si offriranno nuovi accessori ecosostenibili etichettati con il messaggio “Red Loves Green”, come custodie telefoniche biodegradabili o riciclabili al 100% realizzate con plastica proveniente dagli oceani, oppure imballaggi senza plastica e punti di ricarica realizzati con materiali sostenibili.

“Dimezzare il nostro impatto ambientale significa non solo affrontare questioni concrete come l’impronta ecologica dell’azienda e la produzione di rifiuti elettronici, ma anche agire in altre aree altrettanti rilevanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale, come le materie plastiche non essenziali o usa e getta, che utilizziamo nei nostri negozi e uffici”, ha dichiarato il Direttore External Affairs di Vodafone, Joakim Reiter.

“Basandoci su molte delle iniziative lanciate sui mercati di Vodafone, desideriamo un approccio coerente ovunque operiamo. A partire dal lancio di sim di dimensioni più piccole, eliminando materie plastiche non necessarie nei nostri uffici e offrendo ai nostri clienti accessori eco-compatibili”.

Dopo l’annuncio del lancio del nuovo smartphone etico e sostenibile “Fairphone 3“, in diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, con questa nuova strategia Vodafone eviterà di generare oltre 340 tonnellate di plastica e di emettere circa 15 milioni di tonnellate di CO2, tra produzione e trasporto, per ogni tonnellata di plastica.

In tutti i suoi store nel mondo, sempre dal 2020, il Gruppo si è impegnato ad eliminare progressivamente i materiali derivati dalla plastica sia in termini di buste usa e getta, sia di marketing, sia di gadget, in nome della sostenibilità e dell’economia circolare.