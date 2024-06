Vodafone esclude ulteriori cessioni dopo quelle di Spagna e Italia

Il Ceo di Vodafone Group Margherita Della Valle ha escluso nuove operazioni di rilievo nel quadro della sua strategia di semplificazione del business lanciata a suo tempo per migliorare i ritorni per gli azionisti.

Il Ceo di Vodafone, in carica da gennaio 2023, ha così spento l’ipotesi di nuove grandi operazioni di cessione e di merger dopo quella italiana e quella spagnola.

“No siamo a posto”, ha detto della Valle al Sunday Times. “Quando sono diventata Ceo, ho detto che avevamo tre mercati da sistemare”.

Durante i 17 mesi di mandato di Della Valle, Vodafone ha completato la vendita delle sue attività spagnole alla società di investimento britannica Zegona per 5 miliardi di euro e ha raggiunto un accordo per cedere la sua divisione italiana per 8 miliardi di euro alla svizzera Swisscom, che controlla Fastweb.

Fusione in Uk in stand by

Nel frattempo, una proposta di fusione delle sue attività nel Regno Unito con Three UK è in attesa di approvazione normativa, con l’Autorità per la concorrenza e i mercati preoccupata che potrebbe peggiorare le condizioni dei consumatori e ostacolare la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.

Della Valle ha anche delineato piani per tagliare 11mila posti di lavoro nel tentativo di rimettere in carreggiata le sorti dell’azienda e aumentare il valore azionario dopo alcuni anni difficili che hanno visto un mercato altamente competitivo.

Vodafone Germania, scarsa performance

In precedenza ha descritto la scarsa performance di Vodafone in Germania come “inaccettabile”. Quest’anno, l’azienda è destinata a perdere circa la metà degli 8,5 milioni di clienti televisivi che vivono nelle cosiddette “unità multi-abitazione” a causa di una nuova legge che impedisce ai proprietari di raggruppare i servizi televisivi in ​​contratti di affitto.

Molti dei tagli di posti di lavoro hanno avuto un impatto sul ramo “operazioni condivise” di Vodafone, che fornisce servizi di back-office come l’IT. Della Valle ha affermato di voler trasferire i carichi di lavoro e la “responsabilità” ai leader delle divisioni internazionali per evitare “processi decisionali ping-pong”.

Della Valle ha detto di essere un “amministratore delegato dal bicchiere mezzo vuoto” e di non essere mai “completamente soddisfatta di quello che facciamo e soprattutto di quello che faccio io”.

“Siamo un’azienda molto diversa oggi rispetto a un anno fa”, ha aggiunto. “Ma non siamo ancora un business semplice. Siamo più semplici, ma c’è altro in arrivo”.