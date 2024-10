In base all’accordo Vodafone potenzierà i servizi di sicurezza e assistenza, anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, resi ai propri clienti, mentre Google potrà sfruttare i servizi di connettività fissa e mobile messi a disposizioni dalla sociale di telecomunicazioni per potenziare la produttività della forza lavoro.

Vodafone e Google hanno annunciato un’espansione della propria partnership per incrementare i servizi offerti sia in Europa che in Africa. In base all’accordo Vodafone potenzierà i servizi di sicurezza e assistenza, anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, resi ai propri clienti, mentre Google potrà sfruttare i servizi di connettività fissa e mobile messi a disposizioni dalla sociale di telecomunicazioni per potenziare la produttività della forza lavoro.

“Insieme, le due società metteranno nuovi contenuti e dispositivi alimentati dall’AI nelle mani di nuovi milioni di consumatori”, ha commentato Margherita Della Valle, ceo del Gruppo Vodafone. “Utilizzando questi servizi, i nostri clienti potranno scoprire nuovi modi di imparare, creare e comunicare, oltre a consumare contenuti TV, su una scala mai vista prima”.

Soddisfazione condivisa da Google. “La partnership con Vodafone contribuirà a portare i nostri prodotti e servizi IA più avanzati, inclusi i nostri modelli Gemini, a milioni di persone in Europa e Africa”, ha affermato Sundar Pichai, ceo di Google e Alphabet. “Sono entusiasta di vedere come i consumatori, le piccole imprese e le istituzioni legate a Vodafone utilizzeranno l’intelligenza artificiale generativa e Google Cloud per trasformare il modo in cui lavorano e accedono alle informazioni.”

Gli obiettivi

Sul fronte dei consumatori, uno degli obiettivi della partnership è quello di mettere a disposizione dei clienti le più moderne e innovative tecnologie digitali, sia hardware che software, tra le quali l’intelligenza artificiale e le applicazioni basate su cloud. Ma soprattutto di rendere fruibili a un sempre maggior numero di persone contenuti e connettività alimentati dall’IA.

Proprio attraverso l’intelligenza artificiale generativa, saranno potenziati anche i servizi offerti dalla Vodafone Tv così da fornire ulteriori funzioni di scoperta dei contenuti, premi e offerte, oltre che la monetizzazione dei contenuti con Google Ad Manager per offrire una migliore esperienza pubblicitaria. Inoltre, con questa collaborazione si potenzia anche il fronte relativo alla sicurezza informatica, offrendo una maggiore protezione informatica con la soluzione Vodafone di cybersecurity cloud-native, di prossima realizzazione, che utilizza la piattaforma Security Operations di Google Cloud.

Il tutto nell’ottica di promuovere congiuntamente l’uso di standard universali di settore in aree quali la sicurezza online, lo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, le prestazioni della rete e l’interoperabilità, per favorire economie di scala nell’efficienza industriale, stimolare l’innovazione e migliorare i servizi pubblici su scala. Al contempo, attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie, si consentirà anche ai singoli utenti di avere una maggiore sicurezza online.

