Vodafone cede le attività in Spagna a Zegona per 5 miliardi di euro

Vodafone Group cede Vodafone Spagna a Zegona Communications per un controvalore di 5 miliardi di euro, di cui almeno 4,1 miliardi in contanti e fino a 0,9 miliardi in azioni privilegiate rimborsabili entro sei anni dal closing.

L’accordo, si legge in una nota, prevede anche che Vodafone fornisca una serie di servizi a Vodafone Spagna per un controvalore annuo di 110 milioni di euro. Il closing è atteso nella prima metà del 2024.

Vodafone Spagna conta circa 13 milioni di clienti mobili in Spagna, quasi 3 milioni di clienti in fibra ottica e 1,5 milioni di clienti televisivi, oltre alla propria rete che serve 11 milioni di case. Il suo fatturato annuo è di circa 4.000 milioni di euro e il suo margine operativo lordo (Ebitda) è di circa 950 milioni.

Cessione in linea con i piani

“La vendita di Vodafone Spagna è un passaggio chiave per dare una giusta dimensione al nostro portafoglio per la crescita e ci permetterà di focalizzare le nostre risorse in mercati con strutture sostenibili e sufficiente dimensione locale”, ha commentato Margherita Della Valle, ceo di Vodafone, sottolineando come il mercato spagnolo fosse diventato “sfidante, con ritorni strutturalmente bassi”.

“La mia priorità è creare valore attraverso la crescita e migliorare i ritorni. Dopo la transazione recentemente annunciata in Gran Bretagna – ha aggiunto -, la Spagna è il secondo dei nostri più grandi mercati in Europa dove agiamo per aumentare la competitività e le prospettive di crescita del gruppo”.

Secondo il resoconto dei media, Zegona ha battuto la concorrenza di alcuni rivali, inclusa la società di private equity RRJ Capital, e ora i due contraenti stanno ora finalizzando i dettagli dell’accordo. L’attività di Vodafone in Spagna è stata sottoposta ad una “grande revisione” dall’amministratore delegato Margherita Della Valle, subentrata a titolo definitivo ad aprile.

Sostenibilità

Della Valle, che ha promesso di rimodellare la società per renderla più redditizia, ha detto che la vendita le consentirà di concentrare le proprie risorse in mercati con “strutture sostenibili e sufficiente scala locale”.

Vodafone è al terzo posto tra le telecomunicazioni spagnole dopo Telefonica e Orange. Quest’ultimo si sta unendo con il quarto operatore più grande, MasMovil.

L’azienda britannica ha faticato a crescere in un mercato altamente competitivo e Della Valle ha lanciato una revisione strategica dell’unità all’inizio di quest’anno.

Il presidente e amministratore delegato di Zegona, Eamonn O’Hare, si è detto “molto entusiasta” dell’opportunità di tornare nel settore delle telecomunicazioni spagnole

“Questa acquisizione finanziariamente interessante segna il nostro terzo accordo in Spagna dopo i riusciti turnaround di Telecable ed Euskaltel“, ha affermato. “Con la nostra strategia chiaramente definita e la nostra comprovata esperienza, siamo fiduciosi di poter creare un valore significativo per gli azionisti”.