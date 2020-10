Vodafone Business lancia OneBusiness Share: soluzione convergente per le Pmi

Un’offerta convergente per la trasformazione digitale che in un’unica fattura racchiude diversi servizi disegnati per le necessità specifiche delle Pmi.

Una soluzione convergente, dedicata al mondo delle Pmi. Vodafone Business lancia OneBusiness Share, soluzione completa e scalabile disegnata per i bisogni delle imprese, dal piccolo ufficio fino all’impresa di medie dimensioni. In un’unica soluzione, in una sola fattura, OneBusiness Share combina la migliore connettività fissa e mobile, livelli di servizio dedicato e soluzioni digitali innovative per intraprendere con i giusti strumenti il proprio percorso di trasformazione digitale.

Coronavirus forte impatto sulle Pmi

L’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto significativo sulle piccole e medie imprese italiane, sia in termini di domanda e ricavi (come dichiarato dal 35% delle PMI), sia in termini di annullamento di ordini o contratti (come dichiarato da quasi il 60% delle PMI). L’impatto è stato determinato da diversi fattori, ma tra questi ha avuto certamente un ruolo centrale la maggiore o minore apertura al digitale. Come evidenzia uno studio commissionato da Vodafone, le PMI più digitalizzate si sono assicurate opportunità a un tasso più che doppio rispetto a quelle più indietro nel percorso di digitalizzazione.

Difficoltà delle Pmi fra Cloud e eCommerce

Eppure, sono ancora numerose le difficoltà riscontrate dalle PMI – oltre la metà ha difficoltà a individuare la tecnologia corretta o il giusto fornitore e quasi il 40% ha necessità di supporto per la formazione – così come resta ancora troppo alto il gap tecnologico tra PMI e aziende di maggiori dimensioni. Solo il 20% delle PMI usa il cloud (contro il 57% delle grandi aziende) e meno del 10% adotta l’e-commerce per la propria attività. Sono dunque proprio le PMI che oggi più che mai sono chiamate a potenziare la propria resilienza e ad affrontare la sfida della ripresa adottando strumenti tecnologici innovativi e soluzioni digitali all’avanguardia.

Future Ready Report

È quanto emerge anche dal Future Ready Report, il recente studio condotto da Vodafone Business per individuare gli elementi chiave di un’impresa pronta al futuro, con un’attenzione particolare agli scenari che si sono aperti nei mesi scorsi. Oltre ad avere un atteggiamento positivo nei confronti del cambiamento e una attenta pianificazione delle strategie aziendali, le imprese “future ready” sono infatti aperte all’innovazione tecnologica e comprendono il potere del digitale per incrementare la propria crescita e per rispondere in modo sempre più efficiente alle nuove sfide del mercato.

Offerta componibile

È dunque in questo contesto che Vodafone Business lancia OneBusiness Share, la soluzione che abilita e semplifica l’accesso alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese.

Nata per rispondere ai bisogni di flessibilità e semplicità delle imprese, OneBusiness Share prevede già quattro diverse “taglie” per rispondere alle priorità specifiche delle PMI ma è ulteriormente personalizzabile direttamente dal cliente, che può comporre in pochi passaggi la sua piattaforma “ideale”. Inoltre, la nuova soluzione di Vodafone Business offre diversi benefici e innovazioni, tra cui la possibilità di condividere i Giga tra tutte le SIM, servizi di consulenza e assistenza continuativa da parte di esperti Vodafone, soluzioni digitali per lavorare con la massima sicurezza ed efficienza, includendo anche una piattaforma di Unified Communication & Collaboration che, attraverso un’unica e semplice interfaccia, risponde alle nuove esigenze di collaborazione da remoto, anche con utenti esterni. Il tutto abilitato dalla migliore connettività fissa e mobile di Vodafone, anche all’estero.